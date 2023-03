Die Autowelt ist im Wandel. Während das Verbrenner-Aus in der EU aber unerwartet lange in der Schwebe hängt und manche Hersteller ihr definitives Bekenntnis zum E-Auto wieder aufweichen, bleibt der Opel-Chef auf Kurs E-Auto.

Opel-Chef: Kein Weg zurück bei E-Autos

Florian Huettl ist in seiner Rolle als Opel-Chef noch jünger als alle E-Autos, die die Marke bisher anzubieten hat. Doch der Manager ist sicher: Der elektrische Weg ist für den Autobauer aus Rüsselsheim der richtige. „Es gibt keinen Weg zurück. Wer einmal elektrisch fährt, der fährt immer elektrisch. Diese Erkenntnis gibt uns die Sicherheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so der Manager im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten.

Was für die Kunden gilt, will der Hersteller nicht anders machen, denn Opel hat sich klare Ziele gesetzt: 2024 werden alle Modelle mindestens als Hybrid-Lösung angeboten. Wer von Opel also keinen klassischen Verbrenner mehr will, wird bei allen Fahrzeugen fündig. 2026 sollen keine neuen Modelle mit Benzin- oder Dieselmotor mehr nachrutschen, ab 2028 wollen die Rüsselsheimer in Europa nur noch elektrisch unterwegs sein.

Den Erfolg der E-Autos bei Opel – seit Jahren läuft es wieder gut für die Marke, die inzwischen zum Stellantis-Konzern gehört – führt Huettl auch auf den Lerneffekt der Kunden zurück: „Unsere Kunden gehen von der Sorge der ersten Jahre, dass die Reichweite zu kurz ist, zu einer guten Organisation über und lernen, mit der Elektromobilität umzugehen.“

Opel ist hauptsächlich in Europa aktiv. Chinesische Konkurrenz wird damit bald auch für die Rüsselsheimer wichtiger:

Opel Astra Electric soll noch mehr Kunden überzeugen

Aktuell ist die Auswahl reiner E-Autos im Pkw-Segment noch kleiner als bei manchen Konkurrenten: Corsa‑e und Mokka‑e sind die Aushängeschilder. Der Rocks‑e dürfte für klassische Autokäufer unter dem Radar fliegen. Er ist eher eine winterfestere Alternative zum Mofa ab 15.

Der Combo‑e kann zwar auch als Pkw herhalten, dürfte als Cargo-Variante aber deutlich häufiger vorkommen. Außer diesen E-Autos bieten die Rüsselsheimer nur Hybride im Pkw-Segment an. Das soll sich schnell ändern: Mit dem Astra Electric kommt in Kürze endlich Opels Zugpferd an die Steckdose – zum Start als Kombi und Limousine.

