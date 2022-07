Das Elektrozeitalter hält Einzug in der Autobranche. Auch Opel hat sich für den europäischen Markt längst dem Umstieg auf E-Autos verschrieben. Doch das geht nicht ohne Opfer. Das ehemals beliebte Flaggschiff der Rüsselsheimer wird jetzt frühzeitig aufs Abstellgleis geschickt.

Flaggschiff-Aus ist beschlossene Sache: Opel stellt Insignia ein

Bei Opel tut sich was: Die Rüsselsheimer werden das ehemalige Aushängeschild Insignia noch vor Ende des Jahres aus ihrem Portfolio streichen. Die Produktion im Stammwerk wird komplett eingestellt. Das erfuhr Business Insider zunächst aus Kreisen der Automobilzulieferer. Opel bestätigt auch offiziell die Pläne, das ehemals erfolgreiche Modell einzustampfen.

Gründe für das radikale Ende des Insignia gibt es einige: So ist die Limousine inzwischen längst nicht mehr so erfolgreich wie vor einigen Jahren. Mit dem geplanten Wechsel, ab 2028 in Europa nur noch Elektroautos anzubieten, war der Schlussstrich für Insignia abzusehen: Als letztes Modell von Opel steht der Insignia noch auf einer Plattform des früheren Mutterkonzerns GM. Die lässt sich allerdings nicht einfach auf einen elektrischen Antrieb ummünzen.

Für viele Hersteller hat das Limousinen-Segment aktuell auch keine Priorität. Der Zeitgeist will SUV fahren. Trotzdem wird es bei Opel wohl einen Nachfolger für den Insignia geben. Auch das hat Business Insider von Zulieferern erfahren, zu rechnen sei mit einer Elektro-Limousine frühestens ab 2024 oder 2025. Offiziell hält Opel sich dabei noch bedeckt. (Quelle: Business Insider)

Im Rüsselsheimer Werk soll trotz Insignia-Aus praktisch weitergearbeitet werden wie bisher. Mit den dort gebauten Modellen Astra, Astra Sports Tourer und dem DS4 der Schwestermarke aus dem Stellantis-Konzern könne man das Werk voll auslasten. Die stark nachgefragten Modelle dort in größerer Menge bauen zu können, dürfte auch zum schnellen Aus des Insignia beigetragen haben.

Opels neues Flaggschiff: Wer übernimmt die Insignia-Position?

Die Position des Flaggschiffs bei Opel wird damit in Kürze vakant. Baut man ein anderes Modell zum neuen Zugpferd auf – oder entwickelt sich eines dazu –, könnte das eine seichte Neuausrichtung beim Hersteller bedeuten. Ein Flaggschiff-Nachfolger in Insignia-Manier hingegen müsste mehr leisten, als bisher zu erkennen ist. Business Insider rechnet mit einem elektrifizierten Nachfolger – Branchensprech für eine Hybridlösung.

Das wäre allerdings ein falsches Signal von Opel: Ein neues Flaggschiff sollte heute und in Zukunft rein elektrisch sein. Es wird spannend sein, zu sehen, wie es mit Opels Elektroweg weitergeht.