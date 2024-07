Open-World-Spiel für 4,80 Euro: PC-Hit von Ubisoft liefert 100 Stunden Spielzeit

Ubisoft hat ein unglaubliches Angebot für PC-Spieler. Im hauseigenen Store könnt ihr euch Assassin’s Creed Odyssey jetzt zum absoluten Spottpreis schnappen. Dank eines Gutscheincodes spart ihr gleich doppelt.

Open-World-Game von Ubisoft jetzt massiv reduziert

Ein großes Open-World-Spiel für den PC ist dank des Summer Sales im Ubisoft Store jetzt massiv reduziert. Wie bei den meisten neueren Teilen der Assassin’s-Creed-Reihe erwartet euch auch in Odyssey eine wunderschöne offene Welt im historischen Setting, in der es vor Aktivitäten nur so wimmelt. Wenn euch das Spiel noch in eurer Sammlung fehlt, ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen.

Anzeige

Die Standard-Edition von Assassin’s Creed Odyssey ist im Ubisoft-Store jetzt um 90 Prozent reduziert und kostet nur lächerliche 6 Euro. Normalerweise müsst ihr 59,99 Euro auf den Tisch legen. Es geht aber noch billiger: Verwendet an der Kasse einfach den Code „UBISOFT20!“ und ihr spart weitere 20 Prozent. Dadurch landet ihr bei einem finalen Preis von nur 4,80 Euro (im Ubisoft-Store ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 25. Juli um 12:00 Uhr.

Die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Odyssey ist ebenfalls im Sale. Für 9 Euro (nach dem Rabattcode) bekommt ihr eine epische Rüstungen, Waffen und kleinere Extras (im Ubisoft-Store ansehen). Die Gold Edition kostet 12 Euro (nach dem Rabattcode) und enthält den Season Pass mit beiden DLCs und sogar den Remastered-Versionen von Assassin’s Creed 3 und Assassin’s Creed Liberation (im Ubisoft-Store ansehen). Die Angebote gelten nur für die PC-Version des Spiels.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Assassin's Creed Odyssey an:

Assassin’s Creed Odyssey | offizieller Gameplay-Trailer

Assassin’s Creed Odyssey beschäftigt euch eine ganze Weile

Mit Assassin’s Creed Odyssey wird euch so schnell nicht langweilig. Laut der Website HowLongtoBeat benötigt ihr etwa 85 Stunden, um die Hauptquest und die meisten Nebenquests abzuschließen. Allerdings könnt ihr auch bis zu 144 Stunden im Spiel verbringen, wenn ihr wirklich alles sehen wollt.

Anzeige

Die Wertungen für Odyssey können sich ebenfalls sehen lassen. Beim Review-Aggregator Metacritic erhält die PC-Version des Open-World-Games einen Metascore von 86. Der User-Score fällt mit einer 6,4 von 10 Punkten allerdings schlechter aus.