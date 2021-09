Oppo bringt mit dem Reno 6 5G ein interessantes Android-Smartphone nach Deutschland, das zumindest beim Design ganz leicht an das iPhone 12 von Apple erinnert. Dadurch wirkt das Smartphone sehr modern, behält aber seine Eigenständigkeit und bietet sogar einige Funktionen und Eigenschaften, die dem iPhone fehlen.

Oppo Facts

Oppo Reno 6 5G kommt nach Deutschland

In China ist das Oppo Reno 6 in zwei Versionen bereits seit längerer Zeit auf dem Markt. Zu uns kommt mit dem Oppo Reno 6 5G nur eine Ausführung, die aber der besseren Version aus China entspricht. Bei diesem Handy fällt sofort das Design ins Auge. Der Rahmen ist kantig gestaltet und ähnelt dem des iPhone 12. Der Rest des Designs folgt dann wieder einer eigenen Richtung. Die Mischung aus fast randlosem Display und der Oberfläche, die Fingerabdrücke vermeidet, gefällt.

An der Front des Oppo Reno 6 5G ist ein 6,43-Zoll-Display verbaut, das mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflöst und 90 Hz unterstützt. Die 32-MP-Frontkamera ist in einem Loch in der linken oberen Ecke verbaut. Auf der Rückseite kommt eine 64-MP-Quad-Kamera zum Einsatz, die durch KI schöne Fotos und Video erstellen kann. Besonders an letzterer Funktion hat Oppo intensiv gearbeitet.

Man führt mit dem neuen Handy nämlich das Bokeh-Video ein. Die Herausforderung, einen Bokeh-Effekt im Video zu erzeugen, ist extrem hoch. Dafür sollen die Ergebnisse aber auch spektakulär sein und die Menschen stärker in den Fokus rücken. Damit alles reibungslos funktioniert, ist ein MediaTek Dimensity 900 verbaut, dem 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich nicht erweitern.

Ein Highlight des Oppo Reno 6 5G ist die Ladegeschwindigkeit. Der 4.300-mAh-Akku ist durch die 65-Watt-Ladetechnologie in nur 28 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. Das Netzteil liegt dem Lieferumfang natürlich bei. Ansonsten gibt es noch einen In-Display-Fingerabdrucksensor, eine IP54-Zertifizierung und 5G mit Dual-SIM-Funktion. Als Betriebssystem gibt es Android 11 mit Color OS 11.3. Oppo wird natürlich Updates für dieses Handy anbieten.

Im Video zeigen wir euch, was sich mit Android 12 ändert:

Oppo Reno 6 5G: Preis und Verfügbarkeit

Das Oppo Reno 6 5G erscheint am 9. September 2021 zum Preis von 499 Euro in Deutschland. Es wird in der Farbe „Stellar Black“ angeboten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).