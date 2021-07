Oppo hat einen Durchbruch bei der Langlebigkeit von Smartphones-Akkus verkündet. Eine neue Batterie soll sehr viel länger durchhalten als bestehende Modelle, also im Laufe der Zeit weniger an Kapazität verlieren. Auch künstliche Intelligenz spielt hier eine Rolle.

Oppo: Neuer Akku verliert kaum Kapazität

Akkus gelten weiterhin als Schwachpunkt bei Smartphones. Im Laufe der Zeit verlieren sie an Kapazität und müssen häufiger mit Strom versorgt werden. Dass das nicht unbedingt sein muss, hat Oppo eigenen Angaben zufolge nun unter Beweis gestellt. Dem Hersteller nach ist es gelungen, eine Batterie für Handys zu entwickeln, die nach 1.500 Ladezyklen lediglich 20 Prozent der ursprünglichen Kapazität verliert.

Sollten sich die Angaben Oppos bewahrheiten, dann könnte ein mit dieser Batterie ausgestattetes Smartphone jeden Tag über einen Zeitraum von etwas mehr als vier Jahren aufgeladen werden, ohne drastisch an Leistung zu verlieren. Hängt das Handy nur jeden zweiten Tag an der Steckdose, dann verdoppelt sich der Zeitraum auf rund acht Jahre. Anforderungen an herkömmliche Batterien werden so um 300 Prozent übertroffen, meint der Hersteller (Quelle: Weibo).

Oppo setzt bei seinem neuen Akku auf zwei Batteriezellen, die zwar unabhängig voneinander agieren, aber physisch als Einheit im Handy zu finden sind. Ein Zusammenspiel aus Hardware und künstlicher Intelligenz soll dafür sorgen, dass weniger Hitze entsteht und die Stromübertragung über das jeweilige Ladegerät optimiert wird. Oppo spricht in diesem Zusammenhang von einer um 50 Prozent geringeren Wärmeentwicklung.

Zum Thema Akkus herrschen einige Mythen, die wir im Video gerne aufklären:

Oppo: Neuer Akku lädt Handys schneller

Nicht nur bei der Langlebigkeit, sondern auch beim Ladevorgang selbst hat es laut Oppo Verbesserungen gegeben. Handys sollen sich um 20 Prozent schneller laden lassen. Wann genau der neue Akku in Handys des Herstellers verbaut wird, steht noch nicht fest.