Die Höhle der Löwen ist bekannt für mehr oder weniger gute Ideen, die man gebrauchen kann. Es wurde aber ein tolles Gadget für alle Fahrradfahrer vorgestellt, das wirklich ein Problem löst und einen großen Mehrwert bietet.

Fahrradbox von BeeMyBox bei Höhle der Löwen

Der 17-jährige Erfinder Aaron Holzhäuer hat bei Höhle der Löwen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er hat eine Fahrradbox entwickelt, die an so gut wie jedes Rad passt und Fahrradzubehör, das leicht gestohlen werden kann, sicher aufbewahren kann. Genau das ist aktuell ein Problem, denn kaum ein Fahrrad oder E-Bike bietet sicheren Stauplatz, wo ihr beispielsweise eure Sonnenbrille, das Licht, eine Luftpumpe oder einen Fahrradcomputer unterbringen könnt. Mit der „BeeSafe“ von BeeMyBox ist das möglich. Das hat das Investorenduo Georg Kofler und Ralf Dümmel, die in diesem Jahr zusammen arbeiten, und Carsten Maschmeyer überzeugt und sie machten den Deal mit dem jungen Gründer.

Beesafe Fahrradbox abschließbar | Integriertes Zahlenschloss, Gepolsterter Innenraum | Sekundenschne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2022 10:39 Uhr

Die Fahrradbox von BeeMyBox könnt ihr ab sofort in zwei Ausführungen kaufen. Einmal mit einem Zahlenschloss (bei Amazon anschauen) und einem Schlüssel (bei Amazon anschauen). Der Preis von knapp über 30 Euro überzeugt, denn ihr bekommt einen echten Mehrwert und könnt die Fahrradbox an so gut wie jedem Fahrrad befestigen. Das entsprechende Montagematerial ist direkt dabei.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr Energie sparen:

Strom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Powerbank-Solardeckel zum Nachrüsten

Wollt ihr noch einen Schritt weiter gehen und braucht unterwegs für euer Handy, Fahrradcomputer oder Licht Energie, dann könnt ihr einen Powerbank-Solardeckel nachrüsten (bei BeeMyBox anschauen). Dazu wird einfach der Deckel der BeeSafe-Fahrradbox ausgetauscht und ihr könnt den Solardeckel mit integrierter Powerbank einbauen. Diese wird unterwegs beim Radeln aufgeladen und liefert gleichzeitig Energie, wenn ihr sie wirklich benötigt. Gleichzeitig müsst ihr nichts mitschleppen, denn alles ist sicher am Fahrrad verbaut. Eine wirklich clevere Idee.