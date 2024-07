Oscar-Hit: Amazon Prime schnappt sich einen der besten Filme der letzten Jahre

Amazon Prime hat den hauseigenen Filmkatalog um einen echten Hochkaräter ergänzt. Die Rede ist von dem preisgekrönten Drama Anatomie eines Falls, der Anfang des Jahres für fünf Oscars nominiert war. Wir verraten euch alles, was ihr über den Film wissen müsst.

Film-Highlight endlich bei Amazon Prime Video

Wer sich für Filme interessiert, der hat in den vergangen Monaten mit Sicherheit von Anatomie eines Falls gehört. Das französische Justizdrama erschien Ende 2023 in den Kinos und avancierte schnell zu einem heißen Oscar-Kandidaten.

Anzeige

Und so kam es dann auch! So wurde der Film Anfang des Jahres mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet und war darüber hinaus für den besten Film, die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin (Sandra Hüller) und den besten Schnitt nominiert.

Anatomie eines Falls ist aber nicht nur ein reiner Kritikerliebling, sondern erfreut sich auch bei der breiten Masse großer Beliebtheit. Dafür sprechen unter anderem die 90 Prozent Zustimmung auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes. (Quelle: RottenTomatoes)

Anzeige

Der offizielle Trailer zu Anatomie eines Falls:

Anatomie eines Falls - Trailer Deutsch

Amazon-Deal: Anatomie eines Falls für 3,99 Euro

Nun hat der Streamingdienst Amazon Prime das ausgezeichnete Drama in sein Programm aufgenommen. Prime-Kunden können sich also ab sofort selbst von den Qualitäten des Films überzeugen.

Anzeige

Alternativ ist das Drama aber auch gerade im Angebot. Wer Anatomie eines Falls also dauerhaft in seiner digitalen Bibliothek haben will oder kein Prime nutzt, der kann sich den Film auch für schmale 3,99 Euro zulegen. Regulär kostet der Film knapp 12 Euro.

Worum geht es in dem Justizdrama?

Eine Schriftstellerin wird des Mordes an ihrem Mann verdächtigt. Allerdings gibt es viele Ungereimtheiten. War es vielleicht doch nur ein Unfall? Vor dem französischen Gericht entspinnt sich eine Geschichte, die mehr als eine Ebene hat.

Der Hollywood Reporter beschreibt Anatomie eines Falls folgendermaßen:

„Ein vielschichtiges, chirurgisch kontrolliertes Drama, das sowohl als Gerichtsthriller als auch als Untersuchung der geheimnisvollen Abgründe des häuslichen Lebens funktioniert. Der Film ist so kühl wie sein Schauplatz in den französischen Alpen, aber nie distanzierend.“

(Quelle: TheHollywoodReporter)