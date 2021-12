Panasonic zieht sich weitgehend aus der Produktion von Fernsehern zurück. Zwei der vier verbliebenen Werke werden dichtgemacht. In den letzten Jahren sind die Geschäfte bei Panasonic zunehmend schlechter gelaufen. Jetzt möchte man sich nur noch auf ein einziges Land konzentrieren.

Panasonic: TV-Produktion wird stark beschnitten

Der japanische Hersteller Panasonic hat angekündigt, sich von der TV-Produktion weitgehend zu verabschieden. Die chinesische Konkurrenz von TCL soll sich künftig für den Großteil der Herstellung verantwortlich zeigen, zudem werden zwei Werke geschlossen. TCL wird sich im Rahmen der Auslagerung vor allem auf günstige „Panasonic“-Fernseher konzentrieren. Nur noch 30 Prozent der Fernseher sollen tatsächlich von Panasonic stammen.

Die Kooperation mit TCL geht noch weiter, denn Panasonic und der chinesische Hersteller möchten in Zukunft sowohl bei der Entwicklung wie auch der Beschaffung von Display-Panels zusammenarbeiten (Quelle: Nikkei Asia). TCL ist weltweit der drittgrößte Hersteller von Fernsehgeräten.

Bei Panasonic stehen die Zeichen schon länger auf Abschied. Zuletzt wurden Fertigungsstätten im Heimatland Japan wie auch in Vietnam und Indien geschlossen. Im Jahr 2022 sollen dann auch die Werke in Tschechien und Brasilien ihre Tore schließen. Panasonic besitzt dann noch zwei Werke in Taiwan und Malaysia. Die dort produzierten OLED-Panels sollen vorwiegend auf dem japanischen Markt Verwendung finden.

Hat Panasonic auf das falsche Pferd gesetzt?

Panasonic hat sich bei seinen Fernsehern lange Zeit auf Plasma-Technologien konzentriert. Als LCD-Fernseher an Beliebtheit gewannen, schwanden auch die Marktanteile und Gewinne von Panasonic rasch. Vor rund 15 Jahren lag der weltweite TV-Anteil des Unternehmens noch bei 10 Prozent, heute ist es nur noch rund 1 Prozent. Gleichzeitig ist die Konkurrenz aus China größer und günstiger geworden. TCL und Hisense haben Panasonic längst überholt.