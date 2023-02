Im Herbst 2022 waren Parkway Drive live in deutschen Hallen zu sehen. 2023 kommt die Metal-Band zurück. In diesem Jahr steht jedoch vermutlich nur ein Deutschland-Konzert an. Angekündigt wurde ein Open-Air-Termin in Deutschland. Tickets für das Parkway-Drive-Konzert gibt es in Kürze im Vorverkauf.

Im Juni machen Parkway Drive im Rahmen der „Darker Still Summer“-Tour Halt in Leipzig. Tickets kann man ab Donnerstag, den 9. Februar im Vorverkauf bei Ticketmaster bestellen. Los geht es um 10 Uhr.

Parkway Drive 2023 live in Leipzig: Tickets ab Donnerstag

Gespielt wird auf der Leipziger Parkbühne. Im Gepäck hat die Band ein ordentliches Vorprogramm. So könnt ihr zusätzlich zu Parkway Drive „The Amity Affliction“, „Funeral For A Friend“ und „Cabal“ an dem Abend sehen. Der Termin für das exklusive Deutschland-Konzert im Sommer 2023:

Mittwoch, 7. Juni 2023: Parkbühne in Leipzig

Weitere Deutschland-Auftritte sind für 2023 nicht angekündigt. Auch bei den diesjährigen Festivals wie Rock am Ring oder Wacken ist die Band nicht im Line-Up. Lediglich beim Nova Rock in Österreich, dem Download-Festival in England, dem Greenfield in der Schweiz und Copenhell in Dänemark werden Parkway Drive auftreten. Ob weitere Konzerte in diesem Jahr dazukommen werden, ist noch nicht bekannt.

Parkway Drive 2023 live: Setlist in den USA

Derzeit ist die Band auf US-Tour. Auf der Setlist befinden sich neben Tracks vom aktuellen Album „Darker Still“ auch einige Klassiker von „Horizons“ wie „Carrion“. Jüngere Highlights der Bandgeschichte wie „Vice Grip“ und „Bottom Feeder“ dürfen ebenfalls nicht fehlen. So sah die Setlist beim Los-Angeles-Konzert am 31. Januar aus:

Glitch Prey Carrion The Void Soul Bleach Vice Grip Dedicated Boneyards Imperial Heretic Karma The Greatest Fear Darker Still Bottom Feeder Crushed Wild Eyes

Auf eine ähnliche Setlist dürft ihr euch im Sommer 2023 beim Auftritt in Leipzig freuen. Ob es wieder einen Überraschungsauftritt von Casper geben wird, der bei den Hallenauftritten zusammen mit Winston McCall „Shadow Boxin“ („Schattenboxen“) gesungen hat, ist noch nicht bekannt.

Ab dem kommenden Donnerstag, den 9. Februar 2023, gibt es ab 10 Uhr die Parkway-Drive-Tickets bei Ticketmaster.

