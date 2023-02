Mitte Februar erwartet uns der wohlbekannte Valentinstag. Der Fernsehsender Sat1 hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, pünktlich am Vorabend eine Dating-Show neuaufzulegen, die einige von euch bestimmt noch von früher kennen.

Sat.1: Aus „Herzblatt“ wird „Dating Game“

Von 1987 bis 2005 lief die Sendung „Herzblatt“ im Bayerischen Rundfunk, die Rudi Carrell bis 2001 moderierte. Einer Frau und einem Mann wurden jeweils 3 Teilnehmende vorgestellt, denen sie Fragen stellen durften, um ihr Herzblatt unter ihnen zu finden. Spannend dabei war allerdings, dass sich beide Parteien aufgrund einer Trennwand nicht sehen konnten. Erst wenn der oder die Suchende seine oder ihre Herzblatt-Wahl getroffen hat, wurde die Wand beiseite geschoben.

Sat.1 will nun die frühere Datingshow – die auf 400 Folgen kam – wiederaufleben lassen. Allerdings läuft sie unter einem neuen Namen, denn aus Lizenz-Gründen darf der „Herzblatt“-Titel nicht verwendet werden. Der neue Titel „Dating Game“ gleicht nun dem damaligen US-amerikanischen Vorbild für „Herzblatt“, das ebenfalls „The Dating Game“ hieß. Moderiert wird die Neuauflage von Jörg Pilawa, der die letzten Jahre von „Herzblatt“ nach Carrell begleitet hatte. Ebenso ist auch Susi Müller wieder mit dabei, um die Teilnehmenden aus den Off bei der Date-Wahl zu unterstützen.

Wer „Dating Game“ nicht verpassen möchte, kann am 13. Februar 2023 um 20.15 Uhr bei Sat.1 einschalten. Falls ihr es lieber online schauen wollt, findet ihr die Show auch bei den Streaming-Anbietern Joyn, Waipu.tv und Zattoo.

Pünktlich zum Valentinstag wollt ihr mal Dating-Apps ausprobieren? In unserem Video stellen wir euch 4 Apps vor:

Tinder, Bumble und Co.: Dating-Apps im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Kult-Show-Wochen: Sat.1 bringt noch mehr Retro-Shows zurück

Die Rückkehr von „Herzblatt“ gehört zu dem neuen Sat.1-Format der Kult-Show-Wochen. Den Auftakt machte Anfang Februar 2023 die Sendung „Die Pyramide“. In diesem Tabu-Spiel müssen die prominenten Teilnehmenden ihrem Team verschiedene Begriffe mit Wörtern und Gesten versuchen zu erklären. Das beste Team kann bis zu 22.000 Euro gewinnen. Auch bei dieser Show steht Jörg Pilawa als Moderator vor der Kamera.

Am 20. Februar sorgt schließlich noch die Rätsel-Show „Jeopardy!“ für nostalgische Gefühle: In diesem Duell muss umgekehrt zu einer vorgegebenen Antwort die richtige Frage gestellt werden, damit man am Ende bis zu 50.000 Euro gewinnen kann. Moderatorin ist Ruth Moschner, die unter anderem aus „The Masked Singer“ bekannt ist.

Ihr interessiert euch für Online-Dating? Dann haben wir hier passende Artikel für euch:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.