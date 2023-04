Mit dem großen König-der-Löwen-Update tapsen seit einer Woche Simba, Nala und Co. durch den Farming-Hit Disney Dreamlight Valley. Falls ihr aber noch einen Grund zum Spielen braucht, liefert euch den Nintendo: Der Blockbuster ist auf der Switch nämlich gerade im Sale.

Disney Dreamlight Valley jetzt mit Rabatt im Nintendo eShop

Disney Dreamlight Valley macht der Switch-Ikone Animal Crossing schon seit Monaten Konkurrenz – immerhin hat sich das Disney-Farming-Spiel stark an Animal Crossing orientiert. Falls ihr also Abwechslung und Entspannung im Farming-Genre sucht, so solltet ihr Disney Dreamlight Valley ausprobieren. Zum Glück wurde das Spiel gerade mit 25 Prozent Rabatt versehen – etwas, das nicht unbedingt an der Tagesordnung ist.

Schaut in den Trailer zu Disney Dreamlight Valley:

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Im Nintendo eShop könnt ihr euch Disney Dreamlight Valley also gerade für 22,49 Euro statt 29,99 Euro holen.

Á la Animal Crossing werdet ihr in Disney Dreamlight Valley mit eurem gewählten Avatar euer Haus sowie euren Garten bewirtschaften. Neben Farming, Angeln, Bergbau, Sammeln und dem Einrichten eures Hauses, erledigt ihr Aufgaben für unterschiedlichste Disney-Charaktere, wie Arielle, Donald Duck, Micky Maus oder auch Wall-E.

Das Ziel im Spiel ist es, Dreamlight Valley nach und nach von einem bösen Fluch zu befreien und dabei Disney-Charaktere einzusammeln, die schließlich mit euch im Valley leben werden. Vor Kurzem ist außerdem das neue Update zu König der Löwen erschienen: Ein neues Gebiet wurde freigeschaltet, zusätzlich zu den beliebten Charakteren der Trickfilmreihe.

Einen Vorteil hat Disney Dreamlight Valley gegenüber Animal Crossing: Es ist nicht exklusiv auf der Nintendo Switch, sondern kann über Steam sowie auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series gespielt werden. Die 25 Prozent Rabatt gibt es momentan auch auf die PlayStation- und Xbox-Versionen des Spiels. Das Angebot endet am 17. April 2023.