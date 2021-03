Ein Beben durchläuft die deutsche Medienlandschaft: Dieter Bohlen, Pop-Urgestein und eines der Gesichter von RTL, tritt von seinen Positionen vor der Kamera zurück. Wie es bei den Erfolgsformaten DSDS und Das Supertalent weitergeht, ist noch offen.

Das Ende einer Ära bei RTL: Dieter Bohlen gibt Jury-Posten auf

Es ist ein Paukenschlag beim Kölner Sender RTL: Der als Poptitan bekannte Chef-Juror Dieter Bohlen steigt nach beinahe 20 Jahren an der Spitze zweier Erfolgsformate des Senders aus. Als einziges (!) durchgehend besetztes Jurymitglied formte Bohlen „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“ von Beginn an. Wie der Sender bekannt gibt, ist damit jetzt Schluss.

„Ab der kommenden Staffel (Ausstrahlung 2022) wird DSDS seine Fans erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury begeistern“, heißt es von RTL. Es werde „starke Nachfolger“ geben, für Bohlen ebenso wie für Maite Kelly und Mike Singer, welche die diesjährige Jury nach dem Rauswurf von Michael Wendler komplettieren. Das aktuelle Staffelfinale am 3. April werde Bohlens letzter Auftritt bei DSDS. Für das Supertalent werde noch in diesem Jahr eine komplett neue Jury bereitstehen, so RTL in einer Pressemitteilung.

Bohlens Jury-Arbeit: „Mit klaren Urteilen und feinem Gespür“

Der Unterhaltungschef von RTL Kai Sturm bedankte sich bei den Jurymitgliedern und Dieter Bohlen. Er sei „mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne (...) maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt“ gewesen.

Seit 1. März werden die Geschäfte von RTL Television von Henning Tewes geführt. Er meint: „Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern.“ Laut t-online hat sich Dieter Bohlen, der jahrzehntelange Erfahrung in der Unterhaltungsbranche seit seinem Beginn mit Modern Talking sammelte, selbst nicht zum Jury-Ende geäußert.

Wie genau der frische Wind bei DSDS und Das Supertalent aussehen wird und wer ihn bringt, bleibt abzuwarten. Sicher dürfte sein, dass sich das Profil beider Sendungen ohne Bohlen verändert.