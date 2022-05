PayPal überarbeitet die Ratenzahlung. Dabei heraus kommt ein attraktives Angebot, mit dem Kunden aktuell ordentlich Sparen können. Doch es gibt einen Haken.

PayPal Facts

PayPal hebt Zinsen auf: Ratenzahlung zum Nulltarif

PayPal nimmt das Konkurrenz-Angebot von Klarna an. Nach eigenen Angaben wollte der schwedische Zahlungsdienstleister mit dem Ende der Zinsen für Ratenzahlung die Branche aufrütteln. Nun hat auch PayPal entsprechende Pläne angekündigt. Seit dem 16. Mai 2022 verlangt der Online-Zahlungsdienst keine Zinsen für einen Zahlungsplan auf Zeit.

PayPal bietet wie bisher Zahlungsziele von 3, 6, 12 oder 24 Monaten an. Statt der üblichen 9,99 Prozent effektivem Jahreszins entfällt dieser aber komplett. Das teilt PayPal aktuell seinen Kunden mit. Bedeutet: Wenn ihr normalerweise für die spätere Zahlung in Raten mit höheren Kosten leben müsst, zahlt ihr derzeit nur den Preis zum Zeitpunkt des Kaufs. Extrakosten fallen keine weiteren an.

Damit trifft PayPal genau den richtigen Moment. Denn mit der derzeitigen Inflation ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr Produkte, die ihr heute kauft, schon in einigen Wochen nicht mehr zum gleichen Preis finden werdet. Stattdessen dürften sie teurer werden. Die jüngste Erhebung sieht die Teuerung bei 7,4 Prozent im April 2022.

Was PayPal-Kunden jetzt beachten müssen

Es gibt aber einige Einschränkungen. So behält man sich seitens PayPal vor, den Nulltarif beziehungsweise eine Ratenzahlung nur bei positiver Kreditwürdigkeitsprüfung zu ermöglichen. Außerdem wird sie nicht für Beträge unter 99 Euro angeboten. Das ist allerdings nicht schlimm, der Spar-Effekt lohnt sich bei größeren Anschaffungen auch mehr. Nach oben hin ist Schluss bei einem Bestellwert von 5.000 Euro.

Wie ihr noch beim Online-Shopping sparen könnt, zeigen wir hier:

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Im Gegensatz zum Konkurrenten Klarna hebt PayPal den Zins bei Ratenzahlung aber nicht grundsätzlich auf. Die Aktion gilt bis zum 26. Juni 2022. Wer sie in Anspruch nehmen will, muss dafür nichts weiter tun, als innerhalb des Aktionszeitraums einen entsprechenden Einkauf mit PayPal zahlen und dafür die Ratenzahlung auswählen. Der Nullzins gilt dann automatisch.

Ihr müsst auch keine Folgekosten für längere Zahlungsverpflichtungen fürchten. Die Null-Prozent-Finanzierung seitens PayPal gilt für Ratenzahlungen, sofern sie innerhalb des Aktionszeitraums abgeschlossen wurden – also auch für Raten, die erst im Anschluss fällig werden.