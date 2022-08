Gaming auf dem Smartphone wird zwar immer populärer, doch nicht bei allen Altersgruppen. Wer über 65 Jahre auf dem Buckel hat, greift lieber zu Maus und Tastatur. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Alleine zu spielen liegt auch nicht mehr im Trend, wie die Zahlen zeigen.

Umfrage: Nur Ältere spielen lieber am Rechner

Der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom hat die Ergebnisse einer Umfrage zum Gaming veröffentlicht. Demnach gibt es nur noch eine einzige Altersgruppe, bei der das Smartphone lieber links liegen gelassen und sich stattdessen an den Desktop-PC gesetzt wird. 52 Prozent der Befragten ab 65 Jahren haben beim Spielen lieber eine Maus in der Hand als ein Handy. Bei Gamern zwischen 16 und 49 Jahren spielen 9 von 10 mobil auf dem Smartphone.

Das Spielen am stationären Desktop-PC nimmt weiter ab. Gaben vor einem Jahr noch 43 Prozent der Befragten an, dass sie am Rechner spielen, sind es der neuen Umfrage nach nur noch 36 Prozent. Auf Konsolen hingegen setzen 82 Prozent, wobei auch hier nur die Hälfte vor einer stationären Konsole sitzt (Quelle: Bitkom).

Wie wichtig Gaming geworden ist, macht eine andere Zahl deutlich: 42 Prozent können sich ein Leben ohne Videospiele gar nicht mehr vorstellen. Der soziale Aspekt wird dabei immer wichtiger. Nur 13 Prozent gaben an, alleine zu spielen. Die Hälfte der befragten Gamer erläuterten, dass sie spielen, um Zeit mit anderen zu verbringen. Zwei Drittel davon spielen vorwiegend mit Personen aus ihrem Umfeld.

Im Video: Diese Sprüche können Gamer nicht mehr hören.

6 Sprüche, die Gamer nicht mehr hören können Abonniere uns

auf YouTube

Gelegenheits-Gaming: Frauen und Männer gleichauf

Frauen und Männer sind der Umfrage zufolge in einem Bereich gleichermaßen an Gaming interessiert. Jeweils 54 Prozent gaben an, dass sie zumindest gelegentlich spielen. Der höchste Anteil an Gamern ist bei den unter 30-Jährigen zu finden (88 Prozent), gefolgt von den 30- bis 49-Jährigen (71 Prozent). Deutlich gestiegen ist das Interesse bei Spielern zwischen 50 und 64 Jahren. Hier ging es innerhalb eines Jahres von 40 auf 54 Prozent hoch.