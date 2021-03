Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. In dieser Woche kommen Fans von Echtzeitstrategie-Spielen voll auf ihre Kosten. Doch das Angebot gilt nur noch heute – ihr solltet euch also lieber beeilen!

Epic Games Store Facts

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie euch einmal im Account gesichert habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Diese Woche schenkt euch Epic Games mit Wargame: Red Dragon ein legendäres Kriegsspiel, nächste Woche erwartet euch ein spannender Science-Fiction-Builder in dem es eure Aufgabe ist, auf dem Mars zu überleben.

Das aktuelle Gratis-Game:

Wargame: Red Dragon

Die Wargame-Serie kehrt zurück in den Dienst, größer, reicher und spektakulärer als je zuvor. In Wargame Red Dragon seid ihr in einen groß angelegten Konflikt verwickelt, in dem westliche Kräfte gegen den kommunistischen Block antreten. Im Echtzeit-Strategiespiel ist es eure Aufgabe, durch kluges Ressourcen-Management und taktische Manöver, gegnerische Truppen auszuschalten.

Dieses Spiel könnt ihr euch ab sofort bis zum 11. März um 17 Uhr kostenlos sichern – das Angebot läuft also schon heute Abend aus!

Wargame: Red Dragon kostenlos im Epic Games Store

Das kommende Gratis-Game:

Surviving Mars

Surviving Mars ist ein Science-Fiction-Builder, bei dem alles darum dreht, den Mars zu besiedeln – und dabei zu überleben. Wählt eine Weltraumagentur aus, die euch mit Geld und Rohstoffen unterstützt, und überlegt dann, wo eure Kolonie errichtet werden soll. Errichtet Kuppeln und die nötige Infrastruktur, erforscht neue Technologien und setzt Drohnen ein, um ausgefeiltere Möglichkeiten für die Gestaltung und Erweiterung eurer Siedlung zu finden. Baut eigene Lebensmittel an und Mineralien ab oder entspannt euch nach einem anstrengenden Arbeitstag an der Bar. Das Wichtigste ist jedoch, dass eure Kolonisten am Leben bleiben. Keine leichte Aufgabe auf einem fremden neuen Planeten.

Wenn ihr mehr über das Spiel wissen möchtet, empfehlen wir euch unseren umfangreichen Test.

Dieses Spiel könnt ihr euch vom 11. März um 17 Uhr bis zum 18. März kostenlos sichern.

Surviving Mars kostenlos im Epic Games Store

Übrigens: Surving Mars gibt es auch für die PlayStation 4. Bis zum 18. März 2021 bekommt ihr das Spiel im PlayStation Store für 8,99 Euro statt 29,99 Euro.

Survival Mars im PlayStation Store

Ist dieses Mal etwas für euch dabei oder macht ihr einen Bogen um die aktuellen Gratis-Games? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt uns, welche Spiele Epic Games noch verschenken sollte.