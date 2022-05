Das Warten auf eines der wichtigsten Smartphones des Jahres wird bald ein Ende haben. Nach unzähligen Spekulationen hat Xiaomi nun offiziell bestätigt, dass das chinesische Unternehmen eine wichtige Partnerschaft eingeht. Diese wird im Juli mit dem Xiaomi 12 Ultra erste Früchte tragen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 Ultra mit Leica-Kamera

Xiaomi und Leica haben offiziell ihre Zusammenarbeit bestätigt. Bereits seit einigen Monaten wird vermutet, dass die beiden Unternehmen kooperieren und zusammen bessere Kamera-Smartphones bauen wollen. Jetzt ist diese Partnerschaft offiziell. Laut Xiaomi soll bereits im Juli 2022 ein „gemeinsam entwickeltes Flagship-Smartphone mit einem ‚co-engineered with Leica‘ Kameramodul“ auf den Markt kommen. Die Vorstellung müsste entsprechend etwas früher stattfinden.

Beide Unternehmen freuen sich natürlich über die Partnerschaft und wollen die mobile Fotografie zusammen auf ein neues Level bringen. Xiaomi dürfte natürlich sehr stark von der über 100-jährigen Erfahrung des legendären Kamera-Herstellers profitieren. Bereits in der Zusammenarbeit mit Huawei hat Leica gezeigt, wie viel besser die Smartphone-Kameras werden können, wenn Profis mit dabei sind. Xiaomi hat mit dem Mi 11 Ultra aber ebenfalls schon gezeigt, was das chinesische Unternehmen im Kamerabereich drauf hat. Es war einige Zeit das laut DxOMark beste Kamera-Smartphone auf dem Markt. Mittlerweile sind Honor und Huawei besser.

Das aktuell beste Smartphone von Xiaomi:

Xiaomi 12 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi 12 Ultra könnte neuer Kamera-König werden

Viele Xiaomi-Fans warten schon sehr lange auf ein echtes Flaggschiff-Smartphone. Aktuell bietet das chinesische Unternehmen mit dem Xiaomi 12 und 12 Pro zwar auch gute Handys an, doch diese Modelle sind in keinem Punkt so wirklich herausragend. Das dürfte sich mit dem Xiaomi 12 Ultra ändern, welches dann wiederum mit Modellen wie dem Galaxy S22 Ultra (zum Test) von Samsung mithalten und neue Maßstäbe setzen kann. Es wird interessant sein zu sehen, wie gut das neue Xiaomi 12 Ultra wird und ob es dann auch wirklich gut verfügbar ist. Das Xiaomi Mi 11 Ultra war im Grunde kaum zu bekommen und verschwand dann auch still und leise vom Markt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).