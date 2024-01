Pflichtprogramm für Prime-Kunden: Der 16. Februar wird ein Fest bei Amazon

Wer ein Abo von Amazon Prime hat, der darf sich jetzt schon mal auf den Februar freuen. Amazon schnappt sich nämlich eine der besten Comedyserien aller Zeiten. Sämtliche 9 Staffeln der US-Adaption von „The Office“ können dann ohne Aufpreis gesehen werden. Bisher braucht es dafür noch ein Abo bei der Konkurrenz.

Mit der britischen Serie „The Office“ gelang dem britischen Komiker Ricky Gervais der große Durchbruch. Allerdings brachte es die BBC-Serie am Ende nur auf zwei Staffeln und 12 Episoden plus zweier Specials. Wesentlich erfolgreicher war dann am Ende die US-Adaption gleichen Namens.

Ab 16. Februar bei Amazon Prime Video: „The Office“ komplett zu sehen

Die US-Version lief immerhin acht Jahre – 9 Staffeln und 201 Episoden waren es am Ende. Für Ricky Gervais kein Beinbruch, schließlich verdiente der mit den Urheberrechten auch an der US-Version kräftig mit und legte auch einige Gastauftritte hin. Wie auch schon für Gervais war auch für US-Hauptdarsteller Steve Carell die Serie der Durchbruch im Comedy- und Schauspiel-Business.

Wer die US-Version von „The Office“ bei Amazon derzeit sehen will, der muss extra für jede Staffel zahlen. Ändern wird sich dies am 16. Februar 2024, denn dann landet die komplette Serie im Portfolio von Amazon Prime Video. Prime-Mitglieder müssen dann nichts mehr extra zahlen und sehen alle Folgen quasi gratis (bei Amazon Prime Video ansehen).

Erwähnenswert: „The Office“ kann aktuell auch noch bei Netflix und Joyn im Abo gesehen werden. Amazon-Kunden gesellen sich nun im Februar dazu.

Wer es nicht weiß: Das britische Original war auch Inspiration für die deutsche Erfolgsserie „Stromberg“. Die startete bereits einige Monate vor der US-Version. Allerdings musste die deutsche Produktionsfirma unter Androhung einer Urheberrechtsklage die Nähe zum Original später erst noch zugestehen. Im Unterschied zur deutschen Adaption ist der von Steve Carell gespielte Charakter in der US-Version aber wesentlich sympathischer angelegt.

Eindeutiges Urteil der Kritiker

Doch wie sehr lohnt es sich, „The Office“ anzuschauen? Kritiker und bisherige Zuschauer sind sich da einig. Mit einer IMDb-Bewertung von 9,0 gehört die Serie mit zum Besten, was bisher im TV zu sehen war. Ähnlich gut sind das Profi-Votum von 81 Prozent und die Zuschauerstimmung von 89 Prozent bei Rotten Tomatoes.

Wer gerne lacht, für den gehört die Serie definitiv zum Pflichtprogramm. Prime-Mitglieder von Amazon sollten sich also den 16. Februar schon mal im Kalender markieren und sich Zeit nehmen. Wer täglich nur ein, zwei neue Folgen schaut, der hat Spaß über mehrere Monate.