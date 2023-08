Nintendo kann sich jetzt bereits seit einigen Monaten im Erfolg von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sonnen. Das neue Switch-Abenteuer konnte schnell die Herzen der Fans erobern. Der japanische Gaming-Riese will jetzt mit rabiaten Mittel dafür sorgen, dass niemand auf den Zelda-Zug aufspringt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo startet Patent-Flut

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet einige neue Features, mit deren Hilfe Link den Dämonenkönig Ganondorf besiegen soll. Nintendo hat jetzt 31 Patente eingereicht, mit denen sich der Switch-Hersteller die Rechte an diesen Ideen sichern will. Das betrifft selbst allgemeine Funktionen wie den Ladebildschirm.

Laut der Seite Automaton, konzentrieren sich viele der Patente auf Links Fähigkeiten in Tears of the Kingdom. Beispiele sind Ultrahand, Synthese oder Riju’s Blitzfertigkeit. Das ist aber noch nicht alles: Ein Patent beschreibt, wie Link auf einem sich bewegenden Fahrzeug steht. Tears of the Kingdom sei hier einzigartig, weil Link sich selbst immer mit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs bewegt, ohne dass irgendwelche physischen Kräfte zwischen den beiden wirken.

Etwas eindeutiger ist das Patent, das den Ladebilschirm des Switch-Hits behandelt. Nintendo hat sich hier schützen lassen, dass die Karte im Ladebildschirm zunächst den Startpunkt der Schnellreise zeigt und dann zum Ankunftsort wechselt (Quelle: Automaton).

Auf der Switch gibt es jetzt noch mehr echte Zelda-Hits:

Nintendo Switch Online: Must Plays für echte Zelda-Fans Abonniere uns

auf YouTube

Patentiere Gaming-Elemente dürfen nicht mehr frei verwendet werden

Es ist nicht das erste Mal, dass Entwickler und Publisher spezielle Features rechtlich schützen lassen. Oft bedeutet das aber auch, dass dann kein anderes Spiel diese Funktionen nutzen kann. Ein berühmtes Beispiel ist das inzwischen ausgelaufene Patent, mit dem sich einzig Bandai Namco Minispiele in Ladebildschirmen schützen hat lassen.

Publisher Warner Bros. hat sich weiterhin das Nemesis-System aus Mittelerde: Mordors Schatten patentieren lassen, mit dem Spieler Rivalitäten und Beziehungen zu NPCs aufbauen können.