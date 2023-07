Die Konzert-Saison nimmt weiter Formen an. Nun ist auch US-Popstar Pink auf Tour. Dabei gibt es mehrere Konzerte in Deutschland. Die ersten Auftritte sind gelaufen. Wie sah die Setlist bei den Pink-Konzerten in Deutschland aus?

Update: Pink schließt ihre Deutschland-Tour mit dem Auftritt in Hannover am 13. Juli 2023 ab. Bereits am Vortag sang die Pop-Sängerin vor dem Publikum in Niedersachsen. So sah die Setlist beim Pink-Konzert in Hannover aus: Get the Party Started (enthält Elemente von Sweet Dreams (Are Made of This)) Raise Your Glass Who Knew Just Like a Pill Try What About Us Turbulence Make You Feel My Love Just Give Me a Reason Fuckin‘ Perfect Just Like Fire (enthält Elemente von Pat Benatars Heartbreaker) Please Don’t Leave Me Cover Me in Sunshine Kids in Love When I Get There I Am Here Irrelevant No Ordinary Love Runaway Trustfall Blow Me (One Last Kiss) Never Gonna Not Dance Again Last Call So What Pink schließt ihre Deutschland-Tour mit dem Auftritt in Hannover am 13. Juli 2023 ab. Bereits am Vortag sang die Pop-Sängerin vor dem Publikum in Niedersachsen. So sah die Setlist beim Pink-Konzert in Hannover aus:

Ursprünglicher Beitrag:

Musik-Freunde können immer mehr Termine in ihren Kalender für das nächste Jahr eintragen. Nachdem unter anderem Robbie Williams, Fettes Brot und Depeche Mode Deutschland-Touren planen, kündigt jetzt auch Pink Auftritte in vier deutschen Städten an. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 12. Oktober um 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim. Bereits am Montag, den 10.10.2022 gibt es einen Pre-Sale über „o2 Priority“.

Ab wann & wo kann man Tickets für die Pink-Tour 2023 kaufen?

Mittlerweile gibt es bei fast allen Tourneen einen exklusiven Vor-Vorverkauf, bei dem man für einen bestimmten Zeitraum nur mitmachen kann, wenn man einige Bedingungen erfüllt. Zuletzt konnten etwa Telekom-Kunden bei „Magenta Prio Tickets“ und PayPal-Nutzer früher auf Depeche-Mode-Tickets zugreifen. Bei Pink kommen o2-Kunden über „o2 Priority“ die Möglichkeit, 48 Stunden vor allen anderen bei den Pink-Tickets zuzuschlagen. Wann startet der Vorverkauf?

Montag, 10.10.2022, 10:00 Uhr: Exklusiver Vorverkauf über o2 Priority

Mittwoch, 12.10.2022, 10:00 Uhr: Exklusiver Vorverkauf für alle bei Eventim

Exklusiver Vorverkauf für alle bei Eventim Freitag, 14.10.2022, 10:00 Uhr: Start offizieller Vorverkauf bei anderen Plattformen

Die Preise sind noch nicht bekannt.

Vermeidet es, Tickets bei Viagogo, Ticketbande oder anderen Plattformen zu kaufen. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Tickethändler, sondern um Wiederverkäufer, bei denen die Karten meist zu überhöhten Preisen angeboten werden. Rammstein geht zum Beispiel per einstweiliger Verfügung gegen Viagogo vor, um den Verkauf der Tour-Karten für 2023 zu unterbinden.

Pink wird im nächsten Jahr 4 Konzerte in Deutschland geben. In diese Städte kommt sie:

28.06.2023: Berlin, Olympiastadion

05.07.2023: München, Olympiastadion

08.07.2023: Köln, RheinEnergie Stadion

09.07.2023: Köln, RheinEnergie Stadion (neue Zusatz-Show)

12.07.2023: Hannover, Heinz von Heiden Arena

Pink Tour 2023: Pre-Sale startete bereits am Montag

Beim o2-Priority-Vorverkauf ist das Kontingent begrenzt. Wer o2-Kunde ist, hatte bereits ab Montag die Möglichkeit, sich mit Karten einzudecken. Alle anderen müssen hingegen nicht bangen, dass die Auftritte bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart ausverkauft sein werden.

Vor allem beim Vorverkaufsstart über Eventim ist mit einem hohen Andrang zu rechnen. Bringt daher viel Geduld mit. Eventim empfiehlt, sich rechtzeitig einen Login anzulegen und vor 10 Uhr anzumelden. Dabei solltet ihr bereits eure Zahlungsdaten bereithalten. Vermeidet es aber, mehrere Browser-Fenster gleichzeitig zu öffnen, da das eure Chancen nicht erhöht, in der Warteschlange schneller voranzukommen.

Wird ein Konzert schnell als ausverkauft angezeigt, lohnt es sich trotzdem, regelmäßig bei dem Termin vorbeizuschauen. Oft fallen bereits reservierte Tickets wieder aus dem Warenkorb anderer Nutzer, weil zum Beispiel doch kein Interesse mehr besteht. Es können dann wieder verfügbare Karten angezeigt werden.