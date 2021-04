Bildquelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Höhle der Löwen: Periodenhandschuhe bekommen Investment

Eine nationale Tragödie erschüttert dieses Land. Wer jetzt spontan an Corona, Kinderarmut oder Alkoholismus denken muss, irrt jedoch. Diese Dramen verblassen gegen das, was am vergangenen Montag geschehen ist. In der beliebten Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ haben zwei Gründer ein Investment für ihre Erfindung „Pinky Gloves“ erhalten. Mit diesen Periodenhandschuhen, so das Versprechen, können Frauen ihre gebrauchten Tampons hygienisch und geruchlos wegwerfen.

Die Idee überzeugte Investor Ralf Dümmel, der sich mit einem Investment von 30.000 Euro in die Firma einkaufte. Früher wäre damit die Geschichte zu Ende erzählt – aber wir leben ja in der irren Welt der sozialen Medien. Oder präziser: Twitter.

Kritik an Pinky Gloves: Der Markt regelt

Bereits kurz nach der Sendung wurde dort Kritik an den „Pinky Gloves“ laut. Vom „Gendermarketing“ war die Rede, weil die Handschuhe rot seien. Auch gab es Zweifel an der Nachhaltigkeit und vor allem wurde die Frage aufgeworfen, ob die „Pinky Gloves“ nicht etwas natürliches wie die Periode problematisieren und als unhygienisch darstellen würden. Unter dem Hashtag #pinkygloves sammelten sich dann schnell böse Tweets. Prompt haben sich sowohl der Löwe und die Gründer entschuldigt.

Ist die Kritik gerechtfertigt? Keine Ahnung! Mich kümmert das ehrlich gesagt auch gar nicht. Am Ende des Tages wird es der Markt regeln. Wer die „Pinky Gloves“ dämlich und überflüssig findet, muss sie ja nicht kaufen. Dafür braucht es auch nicht Twitter, das kann jede Kundin für sich selbst entscheiden.

Twitter-Extremisten treiben die Gesellschaft vor sich her

Wir als Gesellschaft sollten uns aber langsam die Frage stellen, wie lange wir bei diesem scheinbar unendlichen Spiel aus Shitstorm und Entschuldigung noch mitmachen wollen. Medien haben hier eine besondere Rolle, denn sie geben Vor allem Medien geben einer kleinen Das ist auch und vor allem Aufgabe der Medien, die sich gerne der Versuchung hingeben, fünf Tweets zu zitieren und dann Artikel mit Headlines wie „Das Netz spottet über ...“ rauszuhauen. Schneller und bequemer kriegt man kaum Klicks. Auch ich bin da nicht frei von Schuld.

Und an die Adresse von Unternehmen, Promis und anderen öffentlichen Personen sei gesagt: Lasst euch ein Rückgrat waschen! Die Welt geht nicht unter, wenn es einen Shitstorm gibt oder irgendein Hashtag trendet. Diese Twitter-Extremisten sind in Wahrheit so nackt wie der Kaiser im Märchen. Niemand macht ernsthaft wichtige Entscheidungen von Shitstorms oder Hashtags auf Twitter abhängig. Alle zwei Tage wird ein neue Sau durchs Dorf getrieben – einfach abwarten und Tee trinken. Oder erinnert sich heute noch jemand an: #nichtselbstverständlich? Ganz genau.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen stellen ausschließlich die Ansichten des Autors dar und sind nicht notwendigerweise Standpunkt der gesamten GIGA-Redaktion.