Ganz so günstig wie der Vorgänger wird das Pixel 7a wohl nicht mehr. Dafür bessert Google an entscheidenden Stellen nach. Eine praktische Softwarefunktion, die bisher nur teureren Pixel-Smartphones vorbehalten war, soll auch auf dem günstigen Google-Handy Einzug halten.

Mit dem Pixel 6a ist Google im vergangenen Jahr ein echter Hit gelungen. Im Test zum Pixel 6a gab es nur wenige Kritikpunkte – etwa das magere 60-Hz-Display. Diese Schwachstelle will der US-Konzern ausbügeln. Doch die Verbesserungen betreffen nicht allein den Bildschirm.

Insider sicher: Pixel 7a erhält Face Unlock

Denn das Pixel 7a soll auch Face Unlock beherrschen (via 9to5Google). Neben dem Fingerabdrucksensor hätten Käufer des Pixel 7a somit eine weitere Möglichkeit, ihr Handy abseits des klassischen PIN zu entsperren. Die Gesichtsentsperrung gab es bislang nur auf teureren Pixel-Handys.

Sollten sich die Insider-Informationen bestätigen, dürfte Face Unlock beim Pixel 7a genauso funktionieren wie beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro.

Ältere Gerüchte sprechen beim Pixel 7a außerdem vom Tensor-G2-Chip, einer Dual-Kamera sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Zusammen mit dem 90-Hz-Display verwundert es also nicht, dass der Preis für das Google-Handy steigen könnte.

Google soll Preis des Pixel 7a anheben

In den Vereinigten Staaten soll das Pixel 7a für 499 US-Dollar über die Ladentische gehen – 50 US-Dollar mehr als beim Vorgänger. In Europa wäre somit ein Preis von 509 Euro oder 519 Euro wahrscheinlich. Damit wäre das Pixel 7a nicht mehr ganz so günstig wie das Pixel 6a, aber unterm Strich noch immer ein echtes Mittelklasse-Schnäppchen. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der funktionsreichen Google-Software mit langer Update-Garantie.

Ob es wirklich so kommt, werden wir bereits in wenigen Wochen erfahren. Am 10. Mai soll das Pixel 7a aktuellen Informationen zufolge vorgestellt werden. Der Marktstart für das Google-Handy soll unmittelbar darauf erfolgen.