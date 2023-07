Mit dem Pixel 8 steht ab Herbst das nächste Handy der Google-Reihe in den Regalen. Interessierte müssen sich aber wohl auf eine Preiserhöhung einstellen. Das Smartphone könnte bis zu 100 Euro teurer werden, vermutet ein Leaker. Schon beim Pixel 7a musste tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Google Facts

Pixel 8: Google könnte höheren Preis verlangen

Ein indischer Leaker will erfahren haben, dass Google beim Pixel 8 an der Preisschraube drehen wird. Das Handy soll in der Basisversion in den USA für 649 oder 699 US-Dollar angeboten werden (Quelle: Yogesh Brar bei Twitter). Das würde dort im Vergleich mit dem Pixel 7 einen Anstieg von 50 oder 100 US-Dollar bedeuten.

In Deutschland kam das Pixel 7 ab 649 Euro auf den Markt, bei 256 GB Speicherplatz wurden zu Beginn 749 Euro verlangt. Sollte es auch hierzulande zu einer ähnlichen Erhöhung kommen, dann könnte die Basisversion des Pixel 8 für 699 Euro oder sogar 749 Euro angeboten werden.

Dass Google durchaus Preise nach oben anpasst, hat zuletzt das Pixel 7a gezeigt. Google gab das Handy mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 509 Euro auf den Markt, der Vorgänger war noch für 459 Euro zu haben.

Wann das Pixel 8 veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Der Vorgänger feierte Mitte Oktober 2022 sein Debüt. Dem Leaker zufolge soll das Pixel 8 Anfang Oktober 2023 auf den Markt kommen.

Das halten wir vom Pixel 7a:

Pixel 8 mit Ultraschall-Fingerabdruckscanner?

Den möglicherweise höheren Preis könnte Google mit einem Upgrade rechtfertigen. Gerüchten nach soll das Handy erstmals über einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner verfügen. In der aktuellen Pixel-7-Reihe kommt ein optischer Scanner zum Einsatz, der manchen Nutzern nicht schnell genug ist.

Darüber hinaus soll sich auch die Kapazität des Akkus verbessern. Hier wird derzeit über 4.485 mAh spekuliert, beim Vorgänger waren es 4.270 mAh. Ein schnellerer Ladevorgang ist hingegen nicht in Sicht.

Das Pixel 8 soll von einem Tensor-3-Prozessor angetrieben werden, dem 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Das OLED-Display könnte auf eine Diagonale von 6,17 Zoll kommen und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bieten.