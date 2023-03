Kein einziger top-aktueller AAA-Titel ist gerade auf den vorderen Plätzen der Steam-Charts zu finden. Den Thron verteidigt stattdessen Valves Shooter-Dauerbrenner CS:GO, der inzwischen beinahe 11 Jahre auf dem Buckel hat. Und auch der Zweitplatzierte ist etwas in die Jahre gekommen. Trotzdem scheint Stellaris nach all der Zeit noch massig Steam-Spieler in seinen Bann zu ziehen und zum Kauf zu verführen – was nicht zuletzt an einer attraktiven Rabattaktion liegen dürfte.

Stellaris schnappt sich Silbermedaille auf Steam

In den letzten Tagen haben die PC-Spieler das Bestseller-Karussell auf Steam wieder ordentlich in Bewegung versetzt. Nachdem Anfang Februar Hogwarts Legacy noch unangefochten an der Spitze stand, löste anschließend Sons of the Forest das zauberhafte Action-RPG ab und nun steht plötzlich Counter-Strike: Global Offensive wieder auf Platz 1 – wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund der Gerüchte rund um eine neue Version.

Viel interessanter wird es jedoch, wenn man den Blick ein kleines bisschen weiter nach unten schweifen lässt. Denn auf den zweiten Platz hat sich urplötzlich das Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris vorgekämpft (Quelle: Steam). Im 4X-Hit baut ihr langsam eure eigene Zivilisation im Weltraum auf und müsst dabei nicht nur an die Expansion eures Imperiums denken, sondern euch auch auf diplomatischer Ebene beweisen. Denn wer die anderen Völker im All zu stark verärgert, muss mit Repressalien und militärischen Auseinandersetzungen rechnen. Zusätzlich bieten die verschiedenen Völker unterschiedliche Vor- und Nachteile, die ihr stets berücksichtigen müsst.

Erste Szenen aus Stellaris gibt es im Launch-Trailer zu sehen:

Stellaris: Launch-Trailer zum Weltraumgiganten

Wer jetzt hellhörig geworden ist und sich Stellaris einmal anschauen will, sollte sich beeilen. Bis zum 15. März 2023 um 19:00 Uhr ist der Strategie-Hit noch um 75 Prozent reduziert und kostet dadurch statt 39,99 Euro nur 9,99 Euro. Was Spieler jedoch beachten sollten: Stellaris hat im Laufe der letzten 7 Jahre zahlreiche DLCs spendiert bekommen, die den Spielumfang mitunter stark erweitern. Diese sind jedoch nicht Teil des Hauptspiels und müssen separat erworben werden.

Stellaris kann euch vor allem am Anfang überfordern. Wir verraten euch einige Tipps und Tricks, die euch den Einstieg erleichtern:

Neuer DLC für Stellaris 7 Jahre nach Release

Auch heutzutage liefert Entwickler Paradox noch weitere Inhaltserweiterungen für Stellaris. So ist am 14. März 2023 erst der Zusatzinhalt „First Contact Story Pack“ für 14,99 Euro an den Start gegangen.

Der DLC bietet euch drei zusätzliche Ursprünge für euren Anführer, neue Interaktionsoptionen mit Zivilisationen und sogar Tarntechnologie, die es euch erlaubt, eure Schiffe auf geheime Erkundungsmissionen zu schicken – ganz egal, ob ihr damit Feinde oder Verbündete ausspioniert.

Zum Spielen der Erweiterung wird das Hauptspiel benötigt.

