Eins der besten Dinge, die man derzeit tun kann, ist sich mit Videospielen zu beschäftigen und zu Hause zu bleiben. Manche Spiele inspirieren Fans allerdings auch zu weiteren Sachen. Ein Red Dead Redemption 2-Spieler entwarf zum Beispiel einen PS4-Controller, den sogar Arthur mögen würde.

Ein PlayStation 4-Controller ist zwar ansehnlich, doch wenn es sich nicht um eine besondere Edition handelt, meist ziemlich langweilig. Dabei muss es aber nicht bleiben, zumindest nicht, wenn es nach einem Fan von Red Dead Redemption 2 geht. Er entwarf seinen eigenen und einzigartigen Bullet Edition-Controller.

Passend zum Spiel in Rot und Schwarz gehalten

Wenn dieser Controller offiziell verkauft werden würde, würde er sehr wahrscheinlich ein kleines Vermögen kosten. Der PS4-Controller dieses Fans fällt definitiv auf, denn vor allem die Buttons und Sticks in Form von Magnum-Patronen stechen heraus.

Passend zum Spiel klassisch in Rot und Schwarz gehalten, sind Controller und Ständer noch mit passendem Logo und Bildchen verziert. Was sagt ihr zu dem guten Stück? Würdet ihr damit zocken oder einfach nur in die Vitrine stellen?