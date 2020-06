Allerdings wird die Entscheidung, ob ein kostenloses PS5-Update für ein Spiel erscheinen wird, allein bei Publishern und Entwicklern liegen.

In einem japanischen Interview mit GameSpark ließ Sony verlauten, dass sie jeden Publisher wie auch Entwickler unterstützen werden, der ein kostenloses PS5-Update für seine Spiele bereitstellen will. Ob das einer bloßen Zustimmung gleichkommt oder finanzielle Unterstützung bedeutet, wird allerdings nicht erklärt. Außerdem, und das ist wohl das Wichtigste an diesem Interview: Jeder Publisher wird selbst entscheiden dürfen, ob er ein PS5-Update bereitstellt und dann, ob es kostenlos ist oder womöglich doch gegen einen kleinen Aufpreis gekauft werden muss.

Letztendlich bedeutet so ein PS5-Update sicherlich in vielen, wenn nicht allen, Fällen, dass erneut an dem Spiel gewerkelt werden muss – ein kleiner Aufpreis wäre dementsprechend gerade für kleinere Studios verständlich. Denken wir an den Übergang von der PS3 zur PS4, so hat die Vergangenheit gezeigt, dass einige Entwickler außerdem eher gleich ein Remaster von ihrem Spiel anfertigen; und das wird dann ganz sicher nicht kostenlos auf der neuen Plattform erscheinen.

Diese Spiele erscheinen ganz sicher auf der PS5:

Bilderstrecke starten (31 Bilder) PlayStation 5: Alle vorgestellten PS5-Spiele für 2020 und 2021

Ursprüngliche Nachricht vom 17. Juni, 15:05

PS5: Kein Gratis-Upgrade? Digitale Edition bereitet Probleme für Disc-Käufer

Mit Smart Delivery hat Xbox einen Weg gefunden, kompatible Spiele, egal ob digital oder in Disc-Form, von der Xbox One auf die Series X mitzunehmen und trotzdem immer Zugriff auf die beste Version zu haben.

Sony war sich allerdings weniger im Klaren darüber, wie dieser Prozess bei der PS5 funktionieren könnte, obwohl wir wissen, dass er zumindest in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Destiny 2 und Madden NFL 21, verfügbar sein wird. Im letzteren Fall hat sich EA jedoch dafür entschieden, Smart Delivery nicht auf der Xbox Series X zu verwenden, sondern stattdessen einen eigenen Upgrade-Pfad für diejenigen zu implementieren, die eine aktuelle Version ihres Fußballspiels kaufen.

Habt ihr euch noch nicht entscheiden können? Vielleicht hilft euch unser Video dabei.

Was passiert bei der PS5 mit den Disc-Versionen?

Wir bleiben beim Beispiel von Madden 21. Was ist, wenn man das Spiel auf Disc kauft und sich für eine digitale Edition der PS5 entscheidet? EA macht da eine klare Ansage:

„Physische Discs können derzeit nicht für ein Upgrade auf digitalen Konsolen verwendet werden“, so das Unternehmen.

Kurz und knapp heißt das: Wenn ihr eure physischen Spiele auf die PS5 mitnehmen möchtet, kommt die digitale und vermutlich günstigere Version der Konsole, nicht für euch infrage.

Bisher gibt es keine neuen Informationen zur PlayStation 5. Sobald etwas zum Preis oder Release bekannt wird, halten wir euch hier stehts auf dem Laufenden.

Was sagt ihr denn zu der Disc-Sache? Ist das ein Problem für euch, oder werdet ihr euch einfach anpassen? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.