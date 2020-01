PlayStation 5: Offizielle Enthüllung bereits diesen Monat möglich

Während das ungewöhnliche Design der Xbox Series X bereits Ende 2019 enthüllt wurde, ist das Aussehend er kommenden PlayStation 5 noch immer ein Geheimnis. Das kann sich jedoch bereits in den ersten Januarwochen ändern.

Voraussichtlich soll die PlayStation 5 bereits Ende 2020 erscheinen. Es wird also Zeit, die Welt mit neuen Informationen rund um die neue Konsole zu versorgen. Genau das könnte bereits am 7. Januar 2020 passieren,

An diesem Tag findet in Las Vegas (Ortszeit 17.00 Uhr am 6. Januar) die Elektronikmesse CES 2020 statt, an der auch Sony teilnehmen wird. Unter dem Motto the future is coming will das Unternehmen dort die eigene Vision zukünftiger Technlologien präsentieren – wozu die PlayStation 5 ja wie die Faust aufs Auge passt. Für den Auftritt der Konsolen spricht jedoch auch der dunkelblaue Banner, der die bekannte Farbe des PlayStation-Designs trägt.

Sollte die Konsole bei dieser Gelegenheit tatsächlich vorgestellt werden, könnte diese Präsentation auch die Frage beantworten, wie die PS5 tatsächlich aussehen wird. Bislang ist nur das Design der offiziellen Dev-Kits bekannt.

Auf der offiziellen Webseite der CES 2020 könnt ihr das Event ab dem 07. Januar 2020 um 02.00 Uhr früh im Livestream verfolgen. Glaubt ihr, dass Sony die Konsole an diesem Tag tatsächlich zeigen wird oder haltet ihr eine andere Technik-Ankündigung von Sony für wahrscheinlicher?