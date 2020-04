Offiziell vorgeführt wurde von der PlayStation 5 lediglich der DualSense-Controller. Wie die Konsole an sich aussieht, wissen wir noch nicht. Die Seite GetDigital hat sich dazu allerdings Gedanken gemacht und ein passendes Konzept erstellt.

Die Vorführung des kommenden PS5-Controllers DualSense kam sehr überraschend, doch hinterließ bei den meisten Fans Eindruck. Sony stellte zwar lediglich eine weiße Version des Controllers vor, begabte Spieler erstellten allerdings kurz darauf bereits das in Schwarz gehaltene Gegenstück. Basierend auf diesen Fakten erstellte Get Digital eine PlayStation 5 in Weiß und Schwarz, die gut zum DualSense passen würden.

Davon haben wir derzeit ja viel.

Bilderstrecke starten (17 Bilder) Die besten Spiele, mit denen wir uns jetzt zu Hause die Zeit vertreiben können

Eine moderne und schlanke Konsole

Bis zum Release der PlayStation 5 müssen wir uns noch bis zum Ende des Jahres gedulden und wie sie wirklich aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Da sie viele Neuerungen mit sich bringt, wird sie sich vermutlich aber gut verkaufen, erst recht, wenn die Konsole so aussieht, wie das beeindruckende Konzept der Seite GetDigital.

Ein Gimmick stellt die verwendete GTA 6-Disc dar. Ob das Spiel allerdings pünktlich zum Release der PlayStation 5 erscheint, ist unwahrscheinlich.

Was sagt ihr denn zu dem Entwurf? Würde euch die Konsole so gefallen und welche Farbe würdet ihr bevorzugen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.