Knapp 500 Euro wird die neue PlayStation 5 kosten – eine ganz schöne Stange Geld! Doch dafür bekommen die Kunden immerhin eine Konsole geboten, die es in sich hat. Sony zeigt aber geizig – denn bei einem wichtigen Element wurde gespart. Das dürfte die Nutzer verärgern – denn die bleiben auf den Zusatzkosten sitzen.

PS5 ohne 4K und 120 Hz? Sony verzichtet auf hochwertiges HDMI-Kabel

Sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 bieten ihren Nutzern ordentlich Hardware-Power. Beide Konsolen unterstützen ab Werk eine Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Das Problem an der Sache: Um diese Funktion nutzen zu können, bedarf es einem besonderen HDMI-Kabel mit der Kennzeichnung „Ultra High Speed“. Während der Xbox Series X ein solches Kabel beiliegt, scheint Sony bei der PS5 darauf zu verzichten.

Stattdessen findet sich in der Box ein klassisches „High Speed“-HDMI-Kabel, das eigentlich nicht für den HDMI-2.1-Standard ausgelegt ist. Ein entsprechendes Unboxing-Video auf YouTube bestätigt die Vermutung (ab Minute 06:10):

Ob es sich hierbei um eine fehlerhafte Bezeichnung auf dem HDMI-Kabel handelt, bleibt fraglich. Laut den Experten von Digital Foundry sollte der PS5 ein entsprechendes HDMI-2.1-Kabel beiliegen, da es bei ihnen keinerlei Probleme beim Testen mit dem LG GX9 gab – einem OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung und 120-Hz-Panel.

Sollte Sony der PlayStation 5 jedoch wirklich kein HDMI-2.1-fähiges Kabel beilegen, dürfte das vielen Spielern mit entsprechender Hardware sauer aufstoßen. Wer alle Funktionen nutzen will, müsste sich dann ein entsprechendes Kabel zusätzlich kaufen. Diese gibt es bei Amazon immerhin schon für rund 15 Euro. Für Ungeduldige, die direkt nach dem Kauf losspielen wollen, dürfte das ein Ärgernis sein.

Sowohl Xbox Series S/X als auch die PS5 bieten zahlreiche neue Funktionen – das sind die besten:

Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass viele Spieler aktuell wahrscheinlich noch keinen 4K-Fernseher in ihrem Wohnzimmer stehen haben, der auch 120 Hz unterstützt. Die Anzahl der Betroffenen dürfte sich also vorerst in Grenzen halten.