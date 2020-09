Potenzielle PlayStation-Käufer warten immer noch vergebens darauf, dass Sony endlich den Preis und den Release-Termin zur Next-Gen-Konsole bekannt gibt. Stattdessen regt das Unternehmen nun zur Entspannung an – was viele Spieler verärgert.

PS5: Ein Kampf der Giganten?

Es sind vermutlich nur noch wenige Monate, bis die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen und noch immer halten Sony und Microsoft wichtige Informationen zurück. Zwar ist bereits das Aussehen der Konsole bekannt und den Fans wurden zahlreiche Gameplay-Features präsentiert, aber das hilft manchen bei der endgültigen Kaufentscheidung auch nicht weiter.

Ist das ein Kampf zwischen den Giganten Microsoft und Sony, der auf dem Rücken der Fans ausgetragen wird? Es scheint, als würde sich keiner von beiden trauen, den Preis zuerst bekannt zu geben.

Alle Informationen zur Vorbestellung und Weiteres zur PlayStation 5 findet ihr hier gebündelt.

Entspannen? ICH BIN ENTSPANNT!

Sony hat sich nun mit einem Tweet an die Fans gerichtet, der allerdings ordentlich nach hinten losging. Während Sony den Tweet vermutlich nicht böse meint und ihn als humorvolle Antwort auf die Forderungen der Fans sieht, wirkt er auf viele Fans herablassend und fehl am Platz.

Zu sehen ist ein kurzes Video, das Jin (Ghost of Tsushima) beim Entspannen einer heißen Quelle zeigt. Die Worte „Find some time to relax and reflect“ („Finde etwas Zeit zum Nachdenken und Reflektieren“) sind zu lesen.

Find some time to relax and reflect. pic.twitter.com/yO0HpXInZd — PlayStation (@PlayStation) September 7, 2020

Mit diesem Tweet stößt Sony bei den Fans allerdings auf Unverständnis und Kritik, schließlich wollen sie die PlayStation 5 letztendlich auch an den Mann bringen. Mit dem Tweet hat sich das Unternehmen vielleicht keinen Gefallen getan. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Facebook-Kommentare.