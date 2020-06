Wir mussten uns lange gedulden, doch vor wenigen Tagen enthüllte Sony endlich das Aussehen der PlayStation 5. Das Design beinhaltet allerdings Kleinigkeiten, die man nur sieht, wenn man ganz genau hinschaut.

PlayStation 5 Facts

Im Rahmen des „Future of Gaming“-Events hat Sony kürzlich ihr neues Schlagschiff enthüllt und präsentiert, welches Zubehör vorerst für die PlayStation 5 erscheint. Dazu gehört neben dem DualSense-Controller das 3D-Headset und auf allem findet man kleine, feine und doch liebliche Details.

Auch in den kommenden Spielen wird es einiges zu entdecken geben.

PlayStation 5: Wenn man einmal ganz genau hinsieht

Im ResetEra-Forum haben Nutzer ihre Entdeckung geteilt, für die man ganz genau hinsehen muss. So bestehen Teile der Textur der Konsole, des DualSense-Controllers und des Headsets in Wahrheit aus winzig kleinen PlayStation-Symbolen – ein niedliches Detail. Ob sich dieses Gimmick am Ende auf den Preis auswirkt, ist ungewiss, doch besonders ist es allemal und kommt bisher gut bei den Lesern an.

Was sagt ihr dazu? Ist es euch selbst schon aufgefallen?

