PlayStation-Adventskalender: Sony macht euch Weihnachtsgeschenke

Auch dieses Jahr zeigt sich Sony im Dezember in Spendierlaune und startet den PlayStation-Adventskalender. Ihr könnt euch die Chance auf viele starke Gewinne sichern, darunter PS5-Konsolen, -Zubehör und -Games.

Adventskalender für PS5-Fans: Sony versüßt euch die Weihnachtszeit

Sony läutet die Weihnachtszeit auch 2023 wieder mit dem beliebten PlayStation-Adventskalender ein. Ihr könnt euch ab sofort online auf verschiedene Arten Credits verdienen und diese bei den täglich wechselnden Gewinnen als Lose in den Topf werfen. Meldet euch mit eurem PSN-Account an und mit etwas Glück könnt ihr Highlights wie die PS5-Konsole, Top-Spiele oder Zubehör für eure PlayStation gewinnen.

PlayStation-Adventskalender: So könnt ihr gewinnen

Im PlayStation-Adventskalender könnt ihr jeden Tag kleine Mini-Spiele und Herausforderungen absolvieren – zum Beispiel Bilderrätsel lösen, Videos anschauen oder an einer Umfrage teilnehmen. Pro erledigter Aufgabe erhaltet ihr Credits, die ihr wiederum in Tickets umwandeln könnt. Für 750 Credits erhaltet ihr ein Ticket. Wenn ihr die Aufgaben sorgfältig jeden Tag beackert, bekommt ihr dank des Streak-Zählers täglich mehr Punkte für die Herausforderungen.

Auch jede Trophäe, die ihr während der Laufzeit auf eurer Konsole erspielt, bringt euch Credits ein – 300 für eine Bronze- und ganze 6.000 für eine Platin-Trophäe. Fleißige Trophäensammler können sich zu Beginn übrigens über einen netten Start-Bonus freuen, denn ihr bekommt eure bereits bestehende Trophäensammlung automatisch anteilig in Credits ausbezahlt.

Jeden Tag bietet euch Sony wechselnde Preise, für die ihr eure Tickets in die Waagschale werfen könnt. Je mehr Tickets ihr opfert, umso größer stehen natürlich die Chancen, dass ihr den Gewinn mit nach Hause nehmen dürft. Am 1. Dezember startet Sony direkt mit einem echten Highlight – es gibt die neue PS5 Slim zusammen mit dem Blockbuster God of War: Ragnarök zu gewinnen. Wir wünschen viel Erfolg (hier auf der PlayStation-Website mitmachen).

In unserem Video zeigen wir euch das beste Zubehör für eure PS5:

