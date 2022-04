Im PlayStation Store finden aufmerksame Spieler nicht nur die neuesten Angebote und Rabattaktionen des Shops, sondern können auch einen Blick auf die aktuellen Bestseller für die PS4 und PS5 werfen. Im Moment verteidigt ein sieben Jahre altes Survival-Spiel den Thron – doch das dürfte sich schon bald ändern.

ARK: Survival Evolved Facts

Ark: Survival Evolved ist der aktuelle PlayStation-König

Wer denkt, dass Spiele wie Uncharted und The Last of Us die PlayStation-Charts dominieren, hat sich geschnitten. Tatsächlich halten die aktuellen Bestseller einige echte Überraschungen bereit – vor allem auf dem ersten Platz. Denn an der Spitze der Liste steht aktuell Ark: Survival Evolved, ein Survival-Spiel, das ursprünglich vor 7 Jahren erschien (Quelle: PlayStation Store – sortiert nach „Meistverkauft“).

Doch wie hat es der einstige Open-World-Hit geschafft, sich wieder in die Charts zu kämpfen? Die Antwort dürfte in diesem Fall PS Plus lauten. Denn im März 2022 war Ark: Survival Evolved Bestandteil der monatlichen Gratis-Games, die von Sony an alle Abonnenten verteilt wurden.

Dinos zähmen, die riesige Spielwelt erkunden und überleben stehen bei Ark: Survival Evolved klar im Vordergrund:

ark-survival-evolved-announcement-trailer-ps4-42724.mp4

Wir sind uns sicher, dass die Anzahl der kostenlosen Downloads einen immensen Anteil am jüngsten Erfolg des Survival-Spiels hat. Das bestätigt auch ein Blick auf den zweiten Platz: Ghost of Tsushima: Legends. Der Koop-Standalone-Ableger von Ghost of Tsushima wurde ebenfalls im letzten Monat gratis angeboten und hält aktuell die Silbermedaille inne.

Wer wird der nächste PlayStation-Bestseller?

Da seit dem 5. April 2022 die neuen Gratis-Spiele für PlayStation-Plus-Spieler zur Verfügung stehen, gehen wir fest davon aus, dass eines der neuen Spiele bald Ark: Survival Evolved beerben wird.

Gut möglich, dass sich Slay the Spire, Hood: Outlaws & Legends & SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sogar die ersten drei Plätze sichern werden.

