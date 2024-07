PlayStation-Fans im Glück: PS Plus hat es geschafft

PlayStation Plus war in den letzten Wochen ein sprudelnder Quell für Enttäuschung. Die Spieleauswahl für den Juli kann die Fans jetzt aber tatsächlich zufrieden stimmen. Es gibt allerdings einen Haken: Die wirklich guten Spiele gibt es nur, wenn ihr draufzahlt.

Neue Spiele für PlayStation Plus Extra & Premium

Mit PlayStation Plus bietet Sony einen eigenen Abo-Dienst an. Für eine monatliche Gebühr verspricht der PS5-Hersteller den Zugriff auf tolle Spiele – so zumindest in der Theorie. Die Gratis-Spiele bei PS Plus Essential sind bei den Fans zuletzt voll durchgefallen. Jetzt wird überdeutlich: Sony spart sich die guten Spiele für die teuren Abo-Stufen auf.

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium können ab dem 16. Juli die folgenden Spiele zocken:

Remnant 2 – Standard Edition (PS5)

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion (PS4 & PS5)

Mount & Blade 2: Bannerlord (PS4 & PS5)

The Jackbox Party Pack 9 (PS4 & PS5)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4 & PS5)

No More Heroes 3 (PS4 & PS5)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Deadcraft (PS4)

Steep (PS4)

Abonnenten von PlayStation Premium können sich auf zusätzliche Klassiker und ein VR-Game freuen:

Summoner (PS4 & PS5)

Ratchet and Clank Size Matters (PS4 & PS5)

Jeanne d’ Arc (PS4 & PS5)

Job Simulator (PS VR2)

PlayStation Plus: Neue Spiele begeistern die Fans

Ein Blick ins PS-Plus-Subreddit offenbar, dass die Fans mit den neuen Spielen tatsächlich zufrieden sind. Vor allem Remnant 2 löst viel Begeisterung aus. Auch das Tactic-RPG Jeanne d’ Arc, das ursprünglich für die PSP erschienen ist, wird von den Nutzern wärmstens empfohlen.

Spieler preisen ebenfalls Pathfinder Wrath of the Righteous – vor allem wenn euch Baldurs Gate 3 gefallen hat. Wenn ihr dagegen einen witzigen Abend mit Freunden oder der Familie verbringen wollt, könnt ihr mit The Jackbox Party Pack 9 nichts falsch machen (Quelle: Reddit).

