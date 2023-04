Die Share-Play-Funktion auf PS4 und PS5 ist für meine Freunde und mich ein echter Segen – zumindest auf dem Papier. Obwohl wir nicht alle in der gleichen Stadt wohnen, konnten wir auf diese Weise zusammen Man of Medan zu Ende spielen. Doch die Altersverifikation auf der PlayStation hätte uns da beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn Sony scheint mit aktuellen Ausweisen und Reisepässen ein fettes Problem zu haben.

Echt jetzt? Warum erkennt die PlayStation unsere Ausweise nicht?

Share Play ist auf der PlayStation schon eine feine Sache. Wie bei Steam Remote Play Together erhaltet ihr über das Feature die Möglichkeit, zusammen mit euren Freunden Couch-Koop-Games übers Internet zu zocken – lediglich ein aktives PS-Plus-Abonnement wird vorausgesetzt.

Auch in unserem Freundeskreis kam Share Play kürzlich zum Einsatz. Als eine Freundin aus Berlin mich vor einigen Monaten in Leipzig besuchte, fingen wir abends alle zusammen auf meiner Couch an, den ersten Teil der Dark Pictures Anthology zu spielen: Man of Medan. Leider mussten wir unsere Session vor dem großen Finale beenden. Doch letztens wollten wir das endlich nachholen. Also trommelte ich den Großteil meiner Freunde wieder bei mir zusammen und schaltete unsere Freundin aus Berlin über Share Play hinzu.

„Oh, Moment. Ich muss mal schnell meinen Ausweis holen. Ich soll hier gerade mein Alter verifizieren.“ Da Man of Medan ab 18 ist, wollte Sony wohl sicherstellen, dass unsere Freundin auch wirklich volljährig ist. Kein Problem, Jugendschutz ist wichtig – das kann ich verstehen. Was ich hingegen nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass anscheinend niemand zuvor dieses Feature getestet hat. Denn die folgenden 30 Minuten liefen in etwa wie folgt ab:

„Komisch, geht nicht.“ „Ja, das Problem hatte ich letztens auch. Meinen Ausweis hat er nicht genommen. Probier’s mal mit dem Reisepass.“ „Mmmh, geht auch nicht. Vielleicht habe ich nen Zahlendreher drin. Ich gucke mal nach.“

Doch auch das half nicht. Während unsere Freundin aus Berlin es danach mit unseren drei Ausweisen und zwei Reisepässen versuchte, recherchierten wir online, ob auch schon andere Leute auf dieses Problem gestoßen sind. Und tatsächlich finden sich im Netz etliche Geschichten von PlayStation-Spielern, die unser Schicksal teilen. Vor allem mit den neuen Ausweisen (Chipkarte) scheint Sony ein Problem zu haben.

Einige Nutzer berichteten, dass sie das System überlisten konnten, indem sie die letzte Ziffer abänderten, andere hingegen schworen darauf, dass das Hinterlegen einer Kreditkarte als Zahlungsmittel ausreichen würde, um die Altersabfrage zu umgehen. Wir bissen trotz der Lösungsvorschläge weiterhin auf digitalen Granit. Bis plötzlich …

„Ich hab’s!“ „Hä? Wie haste das jetzt geschafft?“ „Ich hab’ einfach den Ausweis von meinem Freund ausprobiert. Der ging – warum auch immer.“

Nach einer halben Stunde – kurz bevor wir bereit waren aufzugeben – konnten wir also doch noch loslegen. Ab diesem Zeitpunkt lief der Rest des Abends problemlos. Und immerhin muss man die Altersverifikation nur ein einziges Mal über sich ergehen lassen. Denn wenn Share Play erst einmal funktioniert, ist es schon ziemlich cool – ganz im Gegensatz zum Ende von Man of Medan …

In Sonys offiziellem Video sieht das Starten einer Share-Play-Session so einfach aus …

So kriegt ihr Share Play auf der PS4 zum Laufen

Aber mal ehrlich Sony: Das kann doch nicht euer Ernst sein? Wie kann es sein, dass man anscheinend in der Perso-Lotterie gewinnen muss, um ein Feature nutzen zu können, für das man bezahlt hat? Zumal selbst Ausweise und Pässe plötzlich nicht mehr akzeptiert werden, die einige Wochen zuvor noch funktionierten.

Ich bin mir sicher, dass es etliche Spieler gibt, die nicht unser Durchhaltevermögen oder einen derart großen Vorrat an Personaldokumenten haben und irgendwann frustriert die Flinte ins Korn werfen. Bringt das in Ordnung. Denn solche Fehler sind einfach nur peinlich.