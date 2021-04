Im Rahmen der jüngsten State of Play verriet Sony, worauf ihr euch in den kommenden Monaten freuen könnt. Euch erwartet nicht nur ein aufregendes Unterwasser-Abenteuer, ihr werdet außerdem mit 4 bis 10 Spielern an Bord eines Raumschiffes gehen, Aufgaben lösen müssen und herausfinden, wer euch sabotieren möchte. Na? Wisst ihr schon, um welches Spiel es geht? Wir verraten es euch.

Neue Spiele für eure PlayStation-Konsolen

Zwar ist von 2021 bereits knapp die Hälfte schon wieder vorbei, doch das Jahr hat für PlayStation-Spieler noch einiges zu bieten. Im Rahmen der State of Play vom 29. April 2021, war Sony recht spendabel und hat zahlreiche Informationen zu kommenden spielen verraten – die eine oder andere Überraschung war auch dabei.

Subnautica: Below Zero

Subnautica: Below Zero ist ein Open-World-Survival- und Action-Adventure und markiert die Fortsetzung von Subnautica aus dem Jahr 2018. Ihr landet in einer völlig neuen Welt, in der alle Wissenschaftler verschwunden sind, inklusive eurer Schwester. Nun heißt es forschen, eine Basis bauen und vorsichtig sein, denn auf euch warten zahlreiche Gefahren.

Das Spiel erscheint am 14. Mai für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 und kann bereits vorbestellt werden.

Among Us

Among Us fing als kleines lokales Projekt für Mobilgeräte an und hat sich in den letzten Monaten zu einem der beliebtesten Spiele weltweit gemausert. Bisher war das Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel lediglich für den PC und Mobilgeräte erhältlich, doch das soll sich bald ändern. Noch in 2021 sollen auch PlayStation-Spieler sich auf die Suche nach mindestens einem Betrüger machen können, der versuchen wird, eure Arbeit zu sabotieren und euch den Todesstoß zu versetzen.

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Übrigens: PlayStation-Spieler erhalten einen exklusiven „Ratchet & Clank“-Skin, inklusive Hut und Begleiter.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mit Ratchet & Clank geht es weiter und tatsächlich nahm das kommende Spiel auch die meiste Zeit des Streams ein. Der Entwickler zeigte nicht nur reichlich Gameplay, er erzählte auch von neuen Features und Besonderheiten.

Auf euch warten mit Rivet nicht nur ein neuer spielbarer Charakter, sondern zahlreiche Herausforderungen, spannende Kämpfe und ein brandneuer Fotomodus, um besondere Momente festzuhalten. Vom Entwickler hervorgehoben wurden außerdem die Steuerung mit dem DualSense-Controller sowie die superschnelle SSD der PlayStation 5, die euch nicht nur zahlreiche Möglichkeiten mit euren Waffen, sondern auch sehr schnelle Übergänge zwischen den einzelnen Welten und Leveln ermöglichen werden.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint voraussichtlich am 11. Juni 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

