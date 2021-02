Sony hat sich auch für das Jahr 2021 einiges vorgenommen und im Rahmen der State of Play neue Informationen zu bereits angekündigten, aber auch zu neuen Spielen bekannt gegeben. Was es alles zu sehen gab, haben wir für euch zusammengefasst.

Im Rahmen eines Streams hat PlayStation heute neue Informationen und neues Bildmaterial zu 10 kommenden Spielen veröffentlicht und die meisten erscheinen sogar schon in wenigen Monaten.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Das rasante 2020-Plattformspiel Crash Bandicoot 4: It's About Time ist bereits für die PS4 erhältlich, ab dem 12. März 2021 auch für die PS5. Toys For Bob verspricht ein 4K- und 60 fps-Erlebnis und dank der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers könnt ihr noch tiefer ins Geschehen eintauchen.

Solltet ihr bereits einen Spielstand auf der PS4 haben, könnt ihr diesen einfach auf die PS5 übertragen.

Returnal

In Returnal schlüpft ihr in die Rolle von ASTRA-Scout Selene, die auf einem Alien-Planeten strandet und dort nach Antworten sucht. Die Karte, auf der ihr euch bewegt verändert sich, sobald ihr sterbt – ihr müsst euch also jedes Mal wieder neu orientieren. Interessant an dem Spiel ist außerdem, dass ihr von Zeit zu Zeit vom Third-Person- in den First-Person-Modus wechselt, um das Spiel noch intensiver zu erleben.

Returnal erscheint voraussichtlich am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Knockout City

Knockout City ist quasi ein buntes und rasantes Völkerball-Spiel. Verschiedene Bälle und Maps, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen, stehen euch zur Verfügung, um das gegnerische Team zu übertreffen.

Knockout City erscheint voraussichtlich am 21. Mai 2021.

Sifu

Mit Sifu wurde ein neues Kung-Fu-Kampfspiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Spiel von Sloclap, dem unabhängigen Studio hinter Absolver.

Sifu ist ein Third-Person-Actionspiel mit intensiven Nahkämpfen, in denen ihr in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers schlüpft, der auf seinem Rachefeldzug durch die Stadt zieht.

Das Spiel erscheint 2021.

Solar Ash

In Solar Ash reist ihr durch eine surreale, lebendige und hochgradig stilisierte Welt voller Geheimnisse, wilder Hochgeschwindigkeits-Traversalen und zahlreicher Gegner. Vielleicht gelingt es euch sogar, euren Heimatplaneten vor dem riesigen schwarzen Loch zu retten.

Solar Ash erscheint 2021.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Viele von euch bringen Five Nights at Freddy's vermutlich mit irren Jumpscares in Verbindung, doch die Steelwoolstudios sahen darin genug Potenzial, um daraus ein umfangreiches Spiel zu machen.

Das Spiel erscheint 2021.

Oddworld: Soulstorm

Endlich kehrt Ape zurück, um eine Revolution anzuführen. Auf der PS5 hilft euch das haptische Feedback des DualSense-Controllers dabei, euch in seine Rolle hineinzuversetzen – ihr sollt dabei sogar in der Lage sein, seinen Herzschlag zu fühlen. Dieses Mal muss er sich auch nicht allein den Herausforderungen stellen, denn gemeinsam mit seinen Helferlein gilt es Rätsel zu lösen und schwierige Abschnitte zu meistern.

Oddworld: Soulstorm erscheint voraussichtlich am 6. April 2021. PS Plus-Kunden bekommen das PS5-Upgrade gratis.

Kena: Bridge of Spirits

Bei Kena: Bridge of Spirits handelt es sich um ein niedliches Action-Adventure, das Erkundung mit epischen Kämpfen kombiniert. Während des Spiels findet ihr charmante und knuffige Geisterbegleiter die Rot genannt werden. Erstellt ein Team, verbessert ihre Fähigkeiten und schafft neue Möglichkeiten, um die Umgebung zu manipulieren.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 24. August 2021

Deathloop

24 Stunden. 8 Ziele. 1 Rival Assassin. Deathloop wird bereits seit langer Zeit angekündigt, ein Release-Termin wurde allerdings noch nicht genannt. Zumindest hat PlayStation neues Bildmaterial und Musik zum Spiel veröffentlicht.

Final Fantasy 7 Remake: Intergrade

Final Fantasy 7 Remake bekommt mit Intergrade neue Inhalte spendiert. Dabei handelt es sich um eine visuell verbesserte Ausgabe des Spiels, die eine brandneue Episode mit Yuffie als Hauptcharakter sowie zahlreiche Gameplay-Ergänzungen für euch bereithält.

Gleichzeitig bekommt das Spiel eine PS5-Version spendiert, die eine bessere Performance und kürzere Ladezeiten verspricht. Das veröffentlichte Video zeigt außerdem zahlreiche visuelle Verbesserungen und einen umfangreichen Foto-Modus, mit dem ihr eure schönsten Momente im Spiel einfangen könnt.

Solltet ihr die PS4-Version bereits besitzen, erhaltet ihr das PS5-Upgrade kostenlos.

Final Fantasy 7 Remake: Intergrade erscheint voraussichtlich am 10. Juni 2021

