Das Bonus-Programm PlayStation Stars hat bei den meisten Fans auch fast vier Monate nach dem Start einen schweren Stand. Zwar hat das Feature für viele Potenzial, doch bislang ist es eine bodenlose Enttäuschung.

PlayStation Stars kommt bei Fans nicht an

Mit dem Treue-Programm PlayStation Stars wollte Sony seine eigene Version der Xbox-Rewards-Punkte ins Leben rufen. Seit Mitte Oktober 2022 ist der Service für deutsche Nutzer verfügbar und bietet zumindest in der Theorie die Möglichkeit, durch das Sammeln von genügend Punkten PlayStation-Guthaben und Gratis-Spiele abzustauben. Doch in der Praxis ist das Feature in der Community bislang noch nicht angekommen, was ein Reddit-Post jetzt allzu deutlich macht.

Community zweifelt an neuem PlayStation-Feature

Eigentlich hätte PlayStation Stars ein Selbstläufer werden können – Gamer werden fürs Zocken und Einkaufen im PlayStation-Store mit Punkten belohnt, die sie wiederum entweder in digitale Trophäen oder Guthaben tauschen können. Doch das Programm hat bisher aus mehreren Gründen auf ganzer Linie enttäuscht.

Für viele Gamer sind die Umtauschraten für Einkäufe im PlayStation-Store nicht attraktiv genug – kein Wunder, schließlich hat ein Spieler Ende 2022 ausgerechnet, dass ungefähr 1.750 US-Dollar ausgegeben werden müssten, um ein Spiel im Wert von 69,99 Euro gratis zu bekommen. (Quelle: spieletipps)

Doch darüber hinaus beschweren sich viele Spieler unter einem aktuellen Reddit-Post auch über die stark begrenzten Möglichkeiten, in Spielen Treuepunkte zu sammeln und wünschen sich ein deutlich erweitertes Angebot an Optionen. Außerdem sind die digitalen Trophäen derzeit für die meisten unattraktiv, da sie von anderen Spielern nicht gesehen werden können.

Schlussendlich geben Kommentatoren auf Reddit an, dass sie oft vergessen, dass das Programm überhaupt existiert, da Sony es seit dem Launch im Wesentlichen ignoriert hat. Trotz einiger weniger Fürsprecher gibt es für PlayStation Stars also ohne Frage noch eine Menge zu tun, um das vorhandene Potenzial einzulösen.

„Ich hab da schon total aufgegeben lol.“ ( Reddit-User Dmonts45 )

) „Ich bin jetzt bei Stars auf Level 4 und hab bisher gerade mal vielleicht 15 Pfund an Punkten verdient.“ ( Reddit-User Stigweird85 )

) „Ich vergesse immer wieder, dass es das überhaupt gibt. Das scheint nochmal ein ganz eigenes Problem für sich zu sein.“ (Reddit-User WackyBones510)

Schaut euch hier im Video die digitalen Sammlerstücke von PlayStation Stars an:

PlayStation Stars - Digitale Sammlerstücke

