In Zeiten der gedrosselten Downloads dürfte sich ein Videospiele-Dienst wie PS Now womöglich noch mehr lohnen, als sonst: Streamen könnt ihr hier circa 650 Spiele, mit größeren und kleineren Titeln, die monatlich kommen und gehen. Im Zuge des Frühlings-Sales ist das Abonnement außerdem gerade um 25 Prozent reduziert.

Einfach spielen, nichts downloaden: PS Now hat seine Vor- und Nachteile, doch falls ihr mit dem Angebot der inbegriffenen Spiele zufrieden seid und dazu auch viel spielt, dürfte sich ein Abo womöglich lohnen. Während des Spring Sales bietet euch Sony das 12-monatige PS Now-Abo um 25 Prozent reduziert an, wobei sich der Preis von 59,99 Euro auf 44,99 Euro herabsenkt.

Seit dem 7. April könnt ihr hier Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 sowie Golf Club 2019 spielen, zusätzlich zu Hunderten anderen Titeln, die ihr in der offiziellen Liste durchwühlen dürft. Das Angebot gilt noch bis zum 29. April 2020, 11 Uhr morgens.

PlayStation Now: Marvel’s Spider-Man und weitere Spiele neu beim Streamingdienst

Jeden Monat kommen beim PlayStation Streamingdienst PlayStation Now neue Spiele hinzu, von denen ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Sony gab nun drei neue Titel bekannt, welche die Bibliothek im April erweitern:

Die neue PlayStation Now-Übersichtsseite

Ab sofort haben Spieler die Möglichkeit, auf der neuen Katalog-Seite von PlayStation Now alle Spiele in einer Übersicht zu finden. Eine Suche hilft dabei, einen bestimmten Titel oder ein Genre zu finden. Ein aktuelles Highlight ist da die BioShock-Trilogie, die innerhalb der PS Now-Bibliothek ein Upgrade von der PS3- auf die PS4-Version erhalten hat.

Wir haben für euch eine übersichtliche Liste erstellt.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.