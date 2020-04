PlayStation Now: Marvel's Spider-Man und weitere Spiele neu beim Streamingdienst

PlayStations Streamingdienst PlayStation Now präsentiert im April drei neue Titel, die in der Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Dazu zählt der PlayStation-Exklusivtitel Marvel’s Spider-Man, der nun erstmals auf dem PC spielbar ist.

Jeden Monat kommen beim PlayStation Streamingdienst PlayStation Now neue Spiele hinzu, von denen ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Sony gab nun drei neue Titel bekannt, welche die Bibliothek im April erweitern:

Die neue PlayStation Now-Übersichtsseite

Ab sofort haben Spieler die Möglichkeit, auf der neuen Katalog-Seite von PlayStation Now alle Spiele in einer Übersicht zu finden. Eine Suche hilft dabei, einen bestimmten Titel oder ein Genre zu finden. Ein aktuelles Highlight ist da die BioShock-Trilogie, die innerhalb der PS Now-Bibliothek ein Upgrade von der PS3- auf die PS4-Version erhalten hat.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.