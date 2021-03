Im Rahmen der groß angelegten „Play at Home“-Initiative schenkt euch das Unternehmen zehn PlayStation-Spiele, mit denen ihr euch die anstrengende Zeit etwas versüßen könnt. Wir verraten euch, welche Spiele ihr euch sichern könnt.

PlayStation: Gratis-Spiele für PS4, PS5 und VR

Die PlayStation-Community wird derzeit ordentlich von Sony beschenkt, um die kommenden Monate besser zu überstehen. Das „Play at Home“-Programm begann Anfang des Monats mit dem Zugriff auf eine kostenlose digitale Kopie von Ratchet & Clank. Solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr euch das Spiel noch bis zum 1. April um 5 Uhr sichern. Ab Ende März kommen zehn weitere Spiele dazu, darunter das faszinierende Action-Adventure Horizon: Zero Dawn.

Die Spiele könnt ihr euch vom 26. März bis zum 23. April 2021 kostenlos herunterladen. Für Horizon: Zero Dawn gilt die Zeitspanne allerdings nicht. Dieses Schmankerl könnt ihr euch vom 20. April bis zum 15. Mai 2021 sichern und wie die anderen auch für immer behalten.

Das Angebot gilt für alle PlayStation-Spieler gleichermaßen. Es ist kein PS-Plus-Abonnement vonnöten – die Spiele könnt ihr euch ganz bequem über den PlayStation Store herunterladen.

PlayStation: Welche Spiele warten auf euch?

Ab 25. März 2021:

Abzu

Offizielle Beschreibung: Der kreative Geist hinter Journey, Flower und The Pathless entführt euch mit ABZÛ in ein wunderschönes Unterwasserabenteuer, das den Traum vom Tauchen wahr werden lässt. Freut euch auf eine mitreißende Meereswelt voller Geheimnisse, Farben und Leben.

Enter the Gungeon

Offizielle Beschreibung: Enter the Gungeon ist ein Baller-Dungeoncrawler, bei dem eine Gruppe von reumütigen Außenseitern durch Schießen, Plündern, Ausweichrollen und das Umkippen von Tischen die persönliche Vergebung zu finden versucht. Dazu müssen sie zum ultimativen Schatz des Gungeons gelangen: der Waffe, die die Vergangenheit abschießen kann.

Rez Infinite

Offizielle Beschreibung: Freut euch auf die ultimative Version von Rez und begebt euch auf eine spannende Reise voller Bilder, Sounds und Shooter-Action, die von Mitgliedern des ursprünglichen Entwicklungsteams exklusiv für PS4 und (optional) PlayStation VR überarbeitet und aktualisiert wurde.

Subnautica

Offizielle Beschreibung: Ihr seid auf einem fremden Ozeanplaneten notgelandet und der einzige Weg führt nach unten. Die Ozeane in Subnautica reichen von sonnendurchfluteten flachen Korallenriffen bis zu tückischen Tiefseegräben, Lavafeldern und biolumineszenten Unterwasserflüssen. Das Wasser wimmelt nur so von Leben: manchmal nützlich, oft schädlich.

The Witness

Offizielle Beschreibung: The Witness ist ein Einzelspieler-Erlebnis in einer offenen Welt mit Dutzenden von Schauplätzen, die es zu erkunden gilt, und mehr als 500 Rätseln. Dieses Spiel nimmt euch als intelligenten Spieler ernst. Es gibt keine Lückenfüller – hinter jedem dieser Rätsel steht eine ganz eigene Idee, die das Erlebnis bereichert. Und dieses Spiel steckt voller Ideen.

Für PSVR:

Astro Bot Rescue Mission

Offizielle Beschreibung: Bei dieser mutigen Rettungsmission erlebt ihr Jump ‚n‘ Runs dank PlayStation VR aus einer völlig neuen Perspektive. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Astro, einem Roboter, der seine Crew retten muss. Und mit dem PS-VR-Headset taucht ihr wie nie zuvor in die Action ein! Jeder Sprung gelingt mit unglaublicher Präzision – und seid neugierig: Es gibt jede Menge Geheimnisse zu entdecken.

Moss

Offizielle Beschreibung: Moss ist ein Action-Adventure-Puzzle für einen Spieler und eine neue IP von Polyarc, die speziell für die VR-Plattform entwickelt wurde. In Moss treffen die Spieler auf Quill, eine junge Maus mit großen Träumen, die weit über die Grenzen ihrer Siedlung hinausgehen. Während sie die Wälder erkundet, findet sie ein geheimnisvolles Glasrelikt und erweckt damit uralte Magie.

Thumper

Offizielle Beschreibung: Thumper ist ein rhythmischer Gewalttrip: ein klassisches Rhythmus-Actionspiel mit wahnsinnigem Tempo und brutaler Immersion. Ihr seid ein Weltraumkäfer. Überwindet die höllische Leere und stellt euch einem riesigen, durchgedrehten Kopf aus der Zukunft. Jeder markerschütternde Aufprall wird vom treibenden Originalsoundtrack nur noch verstärkt.

Paper Beast

Offizielle Beschreibung: Erlebt eine traumhafte Odyssee in der virtuellen Realität. Entdeckt ein wildes Ökosystem, das aus verlorenen Internetdaten entstanden ist. Erforscht als Erste eine Welt voll exotischer und erstaunlicher Kreaturen und gestaltet eure Umgebung, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. Lüftet die Geheimnisse von Paper Beast, einem Spiel, das der Fantasie von Eric Chahi (Another World, From Dust) entsprungen ist.

Ab 20. April 2021:

Horizon: Zero Dawn

Offizielle Beschreibung: Erlebt die komplette legendäre Reise von Aloy vom Stamm der Nora und enthüllt die Geheimnisse einer Welt, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Als Ausgestoßene ihres Stammes kämpft die junge Jägerin darum, ihre Vergangenheit zu enthüllen, ihre Bestimmung zu finden ... und eine verhängnisvolle Gefahr aufzuhalten, die die Zukunft bedroht.

Entfesselt vernichtende taktische Angriffe gegen einzigartige Maschinen und rivalisierende Stämme, während ihr eine offene Welt voller Wildtiere und Gefahren erkundet.

