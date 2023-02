Im PlayStation-Store könnt ihr euch jetzt einen Racing-Hit zum absoluten Sparpreis schnappen. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist momentan um 90 Prozent im Preis reduziert und schießt damit in die Bestseller-Charts.

Racing-Fans mit einer PS4 oder PS5 dürfen sich im PlayStation-Store jetzt über ein ganz besonderes Angebot freuen: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist derzeit schon für 4 Euro zu haben – damit könnt ihr ein rasantes Rennspiel zum Spitzenpreis abstauben.

Need for Speed: PS4-Rennspiel stark reduziert

Need for Speed: Hot Pursuit wurde ursprünglich 2010 veröffentlicht – die Remaster-Edition erschien 2020 und enthält das Basis-Spiel zusammen mit allen Haupt-DLCs in aufgemotzter Grafik. Ihr könnt euch darin also wieder hinter die Lenkräder von schnitten Sportwagen klemmen und euch explosive Verfolgungsjagden mit der Polizei in Seacrest liefern.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered an:

NfS Hot Pursuit Remastered: Official Launch Trailer

Das NfS-Original konnte 2010 auf ganzer Linie überzeugen – das Remaster muss sich auf Metacritic zwar einige Punkte weniger gefallen lassen, doch das Vollgas-Gameplay wurde beibehalten und sorgt auf der PS4 und PS5 immer noch für jede Menge Rennspaß. (Quelle: Metacritic)

Von den Qualitäten des Bleifuß-Abenteuers könnt ihr euch jetzt ganz besonders günstig überzeugen – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered kostet im PlayStation-Store derzeit nur 3,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 16. Februar 2023.

PlayStation-Charts: Racing-Games geben Vollgas

Neben Hot Pursuit ist die Need-for-Speed-Reihe in den PlayStation-Charts derzeit noch mit einem weiteren Spiel vertreten. NfS: Heat ist ebenfalls um 90 Prozent im Preis reduziert und kostet somit derzeit nur 6,99 Euro. Wenn ihr stattdessen Lust auf etwas mehr Arcade-Flair habt, könnt ihr euch auch mit Crash Team Racing eine herausragende Mario-Kart-Alternative für eure PlayStation schnappen – das Kart-Racing-Highlight ist derzeit ebenfalls mit einem 65-Prozent-Rabatt in der Bestseller-Liste zu finden.

Wenn ihr euer neues Rennspiel auf eurer PS5 zockt, solltet ihr diesen DualSense-Tipp im Hinterkopf behalten:

