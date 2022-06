Der Juni ist da, und das bedeutet, dass in diesem Monat der nächste Pride Month gefeiert wird. Microsoft schenkt euch deshalb das bewegende Videospiel-Drama Tell Me Why, das ihr euch jetzt für eine kurze Zeit sichern könnt.

Tell Me Why Facts

Tell Me Why bis Ende Juni gratis sichern und für immer behalten

Entwickler Don't Nod Entertainment veröffentlichte Tell Me Why im Jahr 2020. Das Spiel erzählt die Geschichte der Geschwister Tyler und Alyson Ronan. Die Zwillinge vereint eine telepathische Verbindung, die es ihnen ermöglicht, ihre Visionen und Erinnerungen mit lebhaften Details zu teilen. Nachdem sie Jahre getrennt waren, kehren die 21-jährigen Geschwister in ihre Heimat Alaska zurück, um dort ihre zerbrochene Vergangenheit zusammenzufügen und den mysteriösen Tod ihrer Mutter zu untersuchen.

Im Rahmen des Pride Month möchte Don't Nod Entertainment mit Tell Me Why noch einmal auf das feindselige politische Klima und die Isolation der LGBTQIA-Community aufmerksam machen. In den Spielen des Entwicklers werden häufig queere Charaktere porträtiert, bei Tyler handelt es sich zum Beispiel um einen selbstbewussten trans* Mann. (Quelle: Don't Nod)

Tell Me Why könnt ihr euch bis zum 30. Juni 2022 auf Xbox-Konsolen, im Microsoft Store (für PC, Xbox One und Series) und bei Steam für PC kostenlos dauerhaft sichern und nach Belieben herunterladen.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen:

Tell Me Why Trailer

Microsoft feiert Pride Month: Es regnet weitere Geschenke

Microsoft schenkt euch zum Pride Month nicht nur das Videospiel-Drama Tell Me Why – auch in anderen Spielen könnt ihr einzigartige Geschenke abgreifen.

Startet ihr im Juni zum Beispiel das Spiel Forza Horizon 4, erhaltet ihr automatisch einen Rainbow-Look für den 2017er Ford Focus RS. Loggt ihr euch im Juni in das Spiel Halo: The Master Chief Collection ein, stattet ihr euer Profil mit speziellen Nameplates aus, die an eure Aktivitäten im Spiel erinnern. (Quelle: Microsoft)

