Die diesjährigen Game Awards bringen eine tolle Überraschung für PS5-Besitzer. Sony veröffentlicht eine Demo für ein neues Action-Rollenspiel von Square Enix. Dadurch könnt ihr bereits Wochen vor Release einen Blick in die magische Welt werfen.

Forspoken Facts

So könnt ihr den nächsten PS5-Hit schon jetzt zocken

Fantasy-Fans mit einer PlayStation 5 sollten Forspoken genau im Auge behalten. Das Action-Rollenspiel des Publishers Square Enix verspricht viel Magie und Parkour in einer offenen Welt. Einige Wochen vor Release könnt ihr jetzt schon herausfinden, ob der nächste PS5-Hit etwas für euch ist. Sony hat im Rahmen der diesjährigen Game Awards eine kostenlose Demo veröffentlicht, mit der ihr schon jetzt ins Spiel hineinschnuppern könnt.

Die Demo für Forspoken ist ab sofort im PlayStation-Store verfügbar. Laut der Beschreibung könnt ihr das Parkour-System ausprobieren und die magischen Fähigkeiten der Heldin Frey im Kampf gegen gefährliche Gegner testen. Hierfür sollen fünf Haupt- und einige Nebenaufgaben zur Verfügung stehen. Auch wenn euch dabei nicht die komplette Welt offen steht, könnt ihr bereits einen Ausblick auf die weitläufige Landschaft von Athia erhaschen (Quelle: PlayStation-Store).

Sony hat der Demo für PS5-Demo für Forspoken auch einen eigenen Trailer spendiert:

Forspoken: Trailer für die PS5-Demo

Ihr müsst nicht mehr lange auf Forspoken warten

Wenn ihr von der Demo des PS5-Spiels nicht genug bekommen könnt, müsst ihr immerhin nicht mehr lange warten. Forspoken erscheint bereits am 24. Januar 2023 für PlayStation 5 und PC. Unsere Kollegen von spieletipps konnten bereits einen Ausflug nach Athia unternehmen. Demnach erwartet euch mit Forspoken ein Spiel voller Action im Stil von Final Fantasy 15.

Die Kombination aus PS5 und PC entwickelt sich zu einem Erfolgskonzept für Sony. Während den diesjährigen Game Awards hat der PlayStation-Hersteller auch endlich bekannt gegeben, wann das Remake von The Last of Us auf dem PC erscheint.