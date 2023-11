PlayStation und Nintendo im Visier: Xbox verfolgt großes Game-Pass-Ziel

Der Xbox Game Pass ist das Prunkstück in Microsofts Gaming-Abteilung. Der Erfolg des Abo-Services ist aber offensichtlich noch nicht genug – Xbox will ihn nämlich sogar auf die Konkurrenzkonsolen von Sony und Nintendo bringen.

Xbox Series X Facts

Xbox Game Pass: In Zukunft auch auf der PlayStation?

In den letzten Jahren hat Xbox sein Game-Pass-Angebot konsequent ausgeweitet und aufgestockt – mittlerweile bietet der Service das Streaming von ausgewählten Games an und ist somit unter anderem auf Tablets, Handys und neueren Smart-TVs als App ganz ohne Konsole verfügbar. Dies ist laut CFO Tim Stuart aber nicht genug: Er sagt, dass Xbox anstrebt, sein Game-Pass-Abo auch auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen anzubieten.

Xbox: Community zweifelt Game-Pass-Pläne an

Beim Wells Fargo TMT Gipfel hat Stuart die Zielvorgabe für den Game Pass ausdrücklich formuliert. Die Mission sei es, den Game Pass auf jeden Bildschirm zu bringen, der die Spiele wiedergeben könne. Dies würde natürlich Smart-TVs und mobile Geräte beinhalten, er schloss damit aber auch explizit die Plattformen der Konkurrenz, PlayStation und Nintendo mit ein. (Quelle: Gamespot)

Wie dieser Plan in die Tat umgesetzt werden soll, blieb allerdings Stuarts Geheimnis – denn aktuell scheint es mehr als unwahrscheinlich, dass Sony oder Nintendo ihre jeweiligen Portale einfach so für Microsofts bestes Gaming-Angebot öffnen werden. Die Plattformen würden in einem solchen Fall vermutlich dermaßen hohe Gebühren ansetzen, dass sich die Offensive für Xbox keinesfalls lohnen würde.

Auch die Reddit-Community hält den Plan für ziemlich ambitioniert und glaubt nicht, dass die Konkurrenz so einfach mitspielen würde. Einige Kommentatoren können sich dies nur unter extremen Bedingungen vorstellen – zum Beispiel, wenn sich Xbox bis auf den Abo-Service komplett aus dem Konsolengeschäft zurückziehen würde.

„Absolut keine Chance, dass Sony den Game Pass auf ihre Plattform lässt.“ (Reddit-User BattlefrontPaladin)

„Die einzige Möglichkeit, die ich dafür sehen kann, ist, wenn sie einen Game Pass nur mit sonst exklusiven Xbox-Games machen würden.“ (Reddit-User Any-Ad2232)

„Naja. Das würde nur passieren, wenn sie einen richtig guten Deal bekommen würden, zum Beispiel wenn Microsoft den Konsolenmarkt verlassen würde.“ (Reddit-User Shack691)

