Weltweit ist Apple zwar der unangefochtene Tablet-König, doch in Europa sieht die Sache anders aus. Hier kann sich Samsung deutlich an die Spitze setzen, wie neueste Zahlen von Marktforschern zeigen. Beide Branchenriesen müssen sich aber vor einem Dritten in Acht nehmen, der ordentlich aufholt.

Im vierten Quartal 2020 war der Bedarf an Tablets ungebrochen. Sowohl Apple als auch Samsung konnten deutlich mehr Geräte absetzen als im Vorjahreszeitraum. Während der US-Konzern aber weltweit die Nase vorn hat, ist Samsung vor allem in Europa die Nummer 1.

Europäischer Tablet-Markt: Samsung lässt Apple deutlich hinter sich

Den Marktforschern von IDC zufolge konnte sich der südkoreanische Hersteller mit einem Marktanteil von 28,1 Prozent die Goldmedaille in der sogenannten EMEA-Region sichern, die Europa, den nahen Osten und Afrika beinhaltet. Insgesamt setzte Samsung rund 4 Millionen Tablets im vierten Quartal des vergangenen Jahres ab, was einem Wachstum von 26,4 Prozent entsprach. Der Zweitplatzierte Apple legte ebenfalls ordentlich zu und erzielte ein Wachstum von 17,1 Prozent. Rund 3,6 Millionen iPads setzte der US-Konzern im vierten Quartal 2020 ab, was in einem Marktanteil von 24,6 Prozent mündete.

Interessant ist der Blick auf das Vorjahr: Bereits in Q4/2019 lag Samsung bei den Marktanteilen vor Apple. Der Abstand war mit 24,8 Prozent zu 23,5 Prozent aber deutlich geringer. Der Elektronikgigant hat also nochmals an Fahrt aufgenommen, was womöglich auch mit der Coronavirus-Pandemie zusammenhängt. Der Bedarf an Tablets für Home-Office und Fernlehre ist besonders groß und Samsung bietet Geräte für jeden Geldbeutel an.

Lenovo entwickelt sich zur dritten Kraft

Für viele wohl überraschend geht der dritte Platz an Lenovo, wie SamMobile berichtet. Der chinesische Konzern sicherte sich im vierten Quartal 2020 einen Marktanteil von 18,3 Prozent, was ein beeindruckendes Wachstum von rund 153 Prozent darstellt. Zumindest in Europa, dem nahen Osten und Asien scheint sich Lenovo also zur dritten Kraft auf dem Tablet-Markt zu entwickeln.