Eine Zahl, die beeindruckt: Ganze 1.714 mal lief im vergangenen Jahr „The Big Bang Theory“ im deutschen Fernsehen. Die Kult-Comedy um Sheldon, Penny und Co. rotiert in Dauerschleife. Für die Spitze hat es aber nicht ganz gereicht. Eine andere TV-Sendung flimmerte noch deutlich häufiger über die Mattscheibe.

Wer ProSieben einschaltet, trifft häufig auf The Big Bang Theory. Dass das mehr als Klischee oder selektive Wahrnehmung ist, zeigen jetzt harte Zahlen.

Medical Detectives schlägt The Big Bang Theory

Insgesamt 1.714 mal zeigte der Privatsender im vergangenen Jahr die Comedyserie. In der Rangliste der meistausgestrahlten TV-Sendungen schnappt sich TBBT damit den zweiten Platz. Die Goldmedaille geht hingegen an „Medical Detectives.“

Die True-Crime-Reihe stellt die Zahlen des Comedy-Klassikers noch einmal deutlich in den Schatten: 2.075 mal lief die Sendung rund um wahre Kriminalfälle im Fernsehen (Quelle: DWDL). Damit ist Medical Detectives der wahre TV-König in Deutschland. Der dritte Platz geht an „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit 1.173 Ausstrahlungen. Die Kabel-Eins-Sendung, in der Restaurantbesitzer gegeneinander antreten, kann auf ein starkes Wachstum verweisen. Im Vergleich zu 2021 haben ihre Ausstrahlungen um 781 zugelegt.

Wichtig zu wissen: Die Rangliste basiert lediglich auf den acht großen Vollprogrammen Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTL 2 und Kabel Eins.

South Park der Gesamtsieger

Betrachtet man alle in Deutsch empfangbaren Free-TV-Sender, sind weder The Big Bang Theory noch Medical Detectives an der Spitze. Die geht an „South Park“ mit 3.129 Ausstrahlungen. Spartensender Comedy Central füllt weite Teile seines eigenen Programms mit der Cartoon-Serie, die seit 1997 läuft und bislang 25 Staffeln umfasst. Das Treppchen teilt sich South Park mit „American Dad“ (Platz 2) und „Bob’s Burgers“ (Platz 3) – ebenfalls bekannte Sendezeitfüller von Comedy Central.