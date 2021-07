Die Technik-Branche ist zwar schnelllebig, diese Meldung sorgt trotzdem für hochgezogene Augenbrauen: Nur einem Jahr nach dem offiziellen Startschuss kündigt Intel an, dass die Produktion neuer Prozessoren schon wieder eingestellt wird.

Intel Facts

Lakefield vor dem Aus: Intels Hybrid-Prozessoren werden eingestellt

In regelmäßigen Abständen schmeißt Intel alte CPUs aus seinem Produktionsportfolio, um Kapazitäten für die neuen Modelle freizuräumen. Nun überraschte der Chiphersteller jedoch mit einer ganz besonderen Meldung: Die Produktion der hauseigenen Hybrid-Prozessoren mit dem Codenamen Lakefield wird eingestellt. Das geht aus einem offiziellen Schreiben auf der Intel-Webseite hervor. So sieht der Zeitplan für die „End of Life“-Vorbereitungen aus:

Beginn der EOL-Phase: 6. Juli 2021

Letzte Möglichkeit der Produktbestellung: 8. Oktober 2021

Bestellungen sind ab dem 22. Oktober 2021 nicht mehr stornierbar

Letztes Versanddatum: 29. April 2022

Und was ist sonst so in der letzten Woche passiert? Wir fassen die wichtigsten Meldungen für euch in den GIGA Headlines zusammen:

Intel Lakefield: Das machte die Hybrid-Chips so besonders

Die besonders energieeffizienten Laptop-Chips wurden von Intel erst im Sommer des letzten Jahres offiziell vorgestellt und kommen unter anderem im Samsung Galaxy Book S und dem Lenovo ThinkPad X1 Fold zum Einsatz.

Im Gegensatz zu klassischen CPUs setzt Intel bei Lakefield auf eine Bau- und Operationsweise, die vor allem bei Smartphones verbreitet ist: das „big.LITTLE“-Prinzip. Dafür werden neben einigen leistungsstarken Rechenkernen auf den Lakefield-Prozessoren auch kleinere und energiesparendere Kerne verbaut. Auf diese Weise sollte die Akkulaufzeit der Notebooks verlängert werden.

An den Haken hängen wird Intel die Hybrid-Architektur jedoch nicht. Aktuell geht man davon aus, dass die kommenden Alder-Lake-Chips für Desktop und Notebooks ebenfalls auf eine Hybrid-Bauweise setzen. Zudem berichtet Anandtech, dass es sein könnte, dass Windows 11 deutlich besser mit dem neuartigen Chipprinzip für x86-Prozessoren umgehen kann als Windows 10.

Es bleibt abzuwarten, ob auch AMD an Chips mit ähnlicher Architektur arbeitet – oder ob sich der Underdog lieber weiterhin auf die Produktion klassischer CPUs fokussiert. GIGA hält euch auf dem Laufenden.