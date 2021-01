Lidl darf seine günstige Küchenmaschine im Thermomix-Stil nicht mehr verkaufen. Ein Gericht in Spanien hat es dem Discounter nach Klage von Vorwerk untersagt, den Monsieur Cuisine Connect weiter anzubieten. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen – und in Deutschland ist das Gerät weiter zu bekommen.

Spanien: Verkauf von Lidls Thermomix-Klon untersagt

Mit dem Thermomix hat Vorwerk einen echten Verkaufsschlager im Programm. Diesen lässt sich der deutsche Hersteller aber auch gut bezahlen. Das aktuelle Modell, der Thermomix TM6, schlägt mit rund 1.500 Euro zu Buche. Da ist es kein Wunder, dass sich Kunden nach günstigeren Alternativen umschauen. Lidl bietet hierfür den Monsieur Cuisine Connect der Marke Silvercrest an, der nicht nur äußerlich an den Thermomix von Vorwerk erinnert, sondern auch ähnliche Funktionen anbietet. Dabei kostet er nur einen Bruchteil dessen, was Kunden für einen Thermomix auf den Tisch legen müssen.

Vorwerk hatte im November 2020 ein spanisches Gericht bemüht, den Verkauf von Lidls Küchenmaschine zumindest in Spanien zu unterbinden. Nun ist ein Urteil gesprochen worden. Dem Gericht zufolge würde Lidl ein Patent von Vorwerk verletzen. Hierbei geht es unter anderem um den Sicherheitsmechanismus des Deckels, der verhindern soll, dass sich dieser öffnet, wenn sich die Messer im Behälter noch drehen. Lidl habe dieses Prinzip einfach von Vorwerk kopiert, so der Vorwurf.

Als Ergebnis darf Lidl den Monsieur Cuisine Connect in Spanien nicht mehr verkaufen oder bewerben. Zudem muss Lidl Schadensersatz leisten. Wie hoch dieser ausfällt, wurde noch nicht bekannt gegeben. Unklar bleibt auch, welche Auswirkungen das Urteil in anderen europäischen Ländern haben wird. Gegenüber einer französischen Zeitung gab der Discounter bekannt, dass es keine Auswirkungen für Frankreich geben würde. Nur Lidl Spanien sei betroffen.

Thermomix-Alternative in Deutschland verfügbar

Lidl bietet seine Alternative zum Thermomix TM6 im eigenen Online-Shop weiterhin für den deutschen Markt an. Der Preis liegt hier bei 399 Euro. Über Amazon Deutschland ist der Monsieur Cuisine Connect ebenfalls zu bekommen – wenn auch zu einem Aufpreis.