Vom Netz über das Handy bis zur Smartwatch: Mit „Nokia Pure“ hat der finnische Hersteller eine neue Designsprache vorgestellt, die quasi überall eingesetzt werden kann. Wer gehofft hat, dass die Designsprache auch auf Nokia-Smartphones Einzug hält, wird aber enttäuscht werden.

Den mittlerweile in die Jahre gekommenen Designs von Android und iOS setzt Nokia einen frischen Wind entgegen: Nokia Pure, so der Name, wurde von Grund auf neu entwickelt. Die minimalistische Designsprache ist dank ihrer Flexibilität quasi überall einsetzbar. Auf Nokia-Smartphones wird Nokia Pure aber nicht landen, wie HMD Global jüngst klargestellt hat.

Nokia Pure kommt nicht auf Nokia-Smartphones

Das Unternehmen hinter den aktuellen Nokia-Smartphones wolle stattdessen auf der „klassischen Nokia-Marke“ aufbauen. Dieses Erbe solle als Basis für weitere Innovationen genutzt werden, heißt es (Quelle: Nokiamob).

Damit ist klar: Nokia Pure wird es nicht auf Nokia-Smartphones geben – nicht als Update für bereits verkaufte Geräte und nicht auf Neugeräten. Besitzer eines Nokia-Smartphones schauen also in die Röhre.

Wichtig zu wissen: Nokia und HMD Global sind zwei unterschiedliche Unternehmen. Ersterer ist der bekannte Kult-Konzern, der insbesondere für seine ausgefallenen Handys ab den 2000ern bekannt ist und sich jetzt immer mehr zum Netzwerk- und Cloud-Spezialisten wandelt. HMD Global hingegen ist ein junges Startup, das zwar mit Nokia verbunden ist, aber eigenständig agiert und als Lizenznehmer hinter den aktuellen Nokia-Smartphones steht.

Nokia im Patentstreit mit Oppo und OnePlus

Nokia selbst hat zuletzt auch durch einen Patentstreit mit Oppo für Schlagzeilen gesorgt. Der ist soweit eskaliert, dass aktuelle Oppo- und OnePlus-Smartphones mit einem Verkaufsverbot in Deutschland belegt sind. Das heizte zuletzt Gerüchte an, wonach Oppo und OnePlus sich aus Deutschland und einigen anderen europäischen Märkten verabschieden sollen.