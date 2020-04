Bewegt sich Nvidias Streaming-Dienst in eine Krise? Nachdem bereits einige namhafte Publisher dem Grafikkartenhersteller den Laufpass gegeben haben, folgen nun weitere Absagen. Es gibt aber auch einige Lichtblicke.

Update vom 21.04.2020: Obwohl sich Nvidia sichtlich bemüht, immer mehr Publisher und Spielehersteller für GeForce Now an Bord zu holen, hagelt es weiter Absagen für den Grafikkartenhersteller. In einem Blog-Eintrag gab man nun bekannt, dass nun auch Warner Bros. Interactive Entertainement, die XBOX Game Studios sowie Codemasters und Klei Entertainement ihre Spiele aus dem Portfolio von GeForce Now zurückziehen.

Ab dem 24. April stehen dann keine Spiele der besagten Unternehmen mehr den Nutzern von GeForce Now zur Verfügung. Darunter fallen unter anderem Spiele wie die Dirt- oder F1-Reihe, Don’t Starve, Cuphead, Minecraft, die Batman-Arkham- und Mittelerde-Spiele. Wie immer bedauert Nvidia die Entscheidung der Publisher und hofft, dass man sie bald wieder überzeugen kann, GeForce Now beizutreten.

Doch immerhin gibt es auch einen Lichtblick: Jeden Donnerstag stellt Nvidia Spiele vor, die frisch dazugekommen sind. So haben nun etwa die Assassin’s-Creed- und Far-Cry-Spiele ihren Weg auf GeForce Now gefunden. Weitere Ubisoft-Titel sollen in den kommenden Wochen folgen.

Update vom 11.03.2020: Aus zwei mach drei. Nachdem bereits Activision Blizzard und Bethesda Softworks ihre Spiele aus dem Streaming-Portfolio von Nvidias neuem Service GeForce Now gestrichen haben, hat nun auch Publisher 2K Games den Grafikkartenhersteller hängen lassen. Das hat Nvidia kürzlich in einem kurzen Blog-Eintrag bekanntgegeben.

Ab sofort können die Titel der Borderlands-, BioShock- oder XCOM-Reihe nicht mehr über GeForce Now gespielt werden. Auch Spiele wie Civilization 6, Mafia 3 oder NBA 2K20 sind von der Einschränkung betroffen.

Nvidia gibt im Blog-Eintrag an, dass man bereits mit 2K Games in Verbindung steht, um an einer Lösung zu arbeiten. Wann man damit rechnen kann, dass die betroffenen Titel wieder im Portfolio sind, kann man zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht sagen.